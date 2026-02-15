Policie ČR: Kriminalisté Na Vysočině rozkryli rozsáhlé podvody

Kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina mají za sebou úspěšnou rozsáhlou realizaci závažné trestné činnosti, v rámci které zadrželi a obvinili organizovanou skupinu sedmi osob, které se podílely na rozsáhlých podvodech, kterými poškozeným způsobili škodu v celkové výši přesahující padesát šest milionů korun.
Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání sedmi osob – jednalo se o občany České republiky ve věku od devatenácti do dvaačtyřiceti let. V případě všech obviněných se jedná o státní příslušníky České republiky. Dvaatřicetiletý muž čelí obvinění ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného ve spolupachatelství a pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství. Současně je obviněn z pokračujícího zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Dalším obviněným je dvaačtyřicetiletý muž, kterého vyšetřovatel obvinil z pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu. Oba muži jsou stíhání vazebně.
Další obviněnou je pětadvacetiletá žena, které čelí obvinění ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného ve spolupachatelství. Čtvrtou obviněnou je sedmadvacetiletá žena, kterou vyšetřovatel viní ze spáchání pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, spáchaného ve spolupachatelství. Pátou obviněnou je třiatřicetiletá žena, které čelí obviněné ze spáchání pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaného ve spolupachatelství. Další dva muže ve věku devatenáct a dvacet let vyšetřovatel obvinil ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaného ve spolupachatelství.
Prověřování rozsáhlého případu začalo loni v květnu a vedl ho na základě vlastních zjištění speciálně ustanovený tým odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, který byl složený z vyšetřovatele, specialistů na operativně pátrací činnost, specialistů na finanční šetření a analytiků. Po velmi rozsáhlém a intenzivním prověřování se podařilo shromáždit dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání, a proto bylo dne 26. ledna na různých místech České republiky realizováno zadržení jedenácti osob a provedení dalších procesních úkonů - mezi které patřily domovní prohlídky, prohlídky jiných nebytových prostor a zajištění věcí, které souvisely s pácháním trestné činnosti.
Zásah probíhal zejména na teritoriu kraje Vysočina a v menší míře v dalších třech krajích. Do zásahu bylo zapojeno více než osm desítek policistů krajského ředitelství kraje Vysočina a další policisté z krajských ředitelství hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Jihočeského kraje.
„Vzhledem k tomu, že pachatelé svoji činnost neustále rozvíjeli, lze předpokládat, že díky rychlé a profesionální práci došlo k zabránění dalším škodám v řádu desítek milionů, kdy poškození mohli být, vzhledem k zaměření projektů, ve větší míře z Kraje Vysočina,“ uvedl k případu plk. Mgr. David Spilka, zástupce vedoucího odboru hospodářské kriminality s tím, že vyšetřovatel odboru hospodářské kriminality následujícího den po realizaci zahájil trestní stíhání sedmi osob, přičemž u dvou obviněných podal státní zástupce na základě podnětu vyšetřovatele návrh na jejich vzetí do vazby. Soudce okresního soudu v Jihlavě tomuto návrhu u obou obviněných vyhověl.
„V rámci prověřování jsme zjistili, že celý systém fungoval na principu tzv. Ponziho schématu. Jde o model, ve kterém jsou slibované výnosy vypláceny nikoli z reálného podnikání, ale výhradně z peněz nově příchozích investorů. Takové schéma je navrženo tak, aby působilo stabilně, dokud do něj proudí nové vklady. V okamžiku, kdy se příliv investorů zpomalí, podvod se začne hroutit. V tomto konkrétním případě byla podvodná struktura podpořena velmi propracovaným marketingem, kdy prezentace projektů působila profesionálně, bezpečně a na první pohled jako seriózní investiční příležitost,“ upřesnil vyšetřovatel případu kpt. Mgr. Juraj Papiež, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality.
Pachatelé využívali moderní vizuální styl, přesvědčivou komunikaci i aktivní propagaci, která posilovala důvěru veřejnosti a přitahovala další investory. Právě díky sofistikované prezentaci bylo schéma pro veřejnost těžko odhalitelné. Podobné podvody bývají zpravidla odhaleny až ve chvíli, kdy se celý systém začne hroutit. V tomto případě se však podařilo zasáhnout v době, kdy bylo schéma fakticky „v letu“ – a podařilo se tak předejít vzniku podstatně vyšších škod.
