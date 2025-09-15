37. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

15.09.2025 10:20 | Tisková zpráva

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 37. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 15,21 CZK/litr.

Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 51 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,8 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 3,6 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

