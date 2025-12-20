Za komentář k Ukrajinci pokuta. „Peněžitý trest teď před Vánoci pocítí, řekl soudce

20.12.2025 19:20 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Komentář v internetové diskusi napsaný v afektu po brutálním znásilnění v Plzni přivedl Daniela Štětinu až před soud. Soudce jeho výrok vyhodnotil jako schvalování ruské agrese a uložil mu pokutu 30 tisíc korun, alternativně 200 dnů ve vězení. Na případ, který v České republice zdaleka není ojedinělý, upozornila Společnost pro obranu svobody projevu.

Za komentář k Ukrajinci pokuta. „Peněžitý trest teď před Vánoci pocítí, řekl soudce
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Daniel Štětina u městského soudu kvůli výroku o Ukrajině

Společnost pro obranu svobody projevu na Facebooku upozornila na případ Daniela Štětiny, který v srpnu 2023 okomentoval článek popisující brutální útok chlapce z Ukrajiny na patnáctiletou dívku v Plzni.

O násilném činu, který se odehrál před dvěma lety, informovaly i ParlamentíListy.cz. Osmnáctiletý chlapec z Ukrajiny v létě dívku vylákal na procházku k řece, odvedl do lesa, svázal jí ruce, přelepil ústa a znásilnil. Poté ji měl pořezat, strčit do pytle a shodit ze srázu. Dívka pravděpodobně přežila jen díky tomu, že předstírala smrt. Následně se dostala ven z lesa a zavolala si záchranku.

„Fuck off Ukrajina, ať už je Rusáci smahnou a je klid,“ reagoval tehdy Daniel Štětina, rozzlobený násilným činem ukrajinského chlapce.

Výroku Daniela Štětiny si ovšem všimla policie a státní zastupitelství. Hrozily mu až tři roky za mřížemi.

„Reagoval bezprostředně na článek, který nenechal chladným nikoho, kdo ho četl. Bouchly v něm saze a jednal v afektu a rozrušení,“ obhajoval čin Daniela Štětiny jeho advokát, cituje server Deník.cz.

Podle státního zástupce ale Daniel Štětina svým výrokem veřejně schvaloval ruskou útočnou válku proti Ukrajině, což soud posoudil jako přečin schvalování zločinu proti míru. Zároveň se podle státního zástupce dopustil přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.

Přestože se Štětina k činu přiznal, omluvil se a uvedl, že Ukrajinu podporuje, rozhodl nyní soud pravomocně o udělení peněžitého trestu 30 tisíc korun, alternativně 200 dní ve vězení.

„Peněžitý trest v této výši při svých výdělcích a navíc teď před Vánoci pocítí,“ uvedl u soudu soudce Boris Valový.

Například vloni státní zastupitelství obžalovalo muže, který na síti X v reakci na kritiku izraelského postupu v Gaze napsal, že Palestince je třeba „rozdrtit na prach“. Brněnské státní zastupitelství tehdy muže obžalovalo pro podněcování k nenávisti vůči skupině osob, informoval server Novinky.cz. Městský soud v Brně, soudce Ondřej Klusák, označil výrok za nepřijatelný a odsoudil pisatele k pokutě 10 000 korun.

V roce 2022 zase okresní soud v Plzni potrestal realitního makléře Romana C. z jižní Moravy peněžitým trestem 15 000 Kč za komentář na Facebooku, kterým podle soudu podněcoval k trestnému činu násilí, informoval server iDNES.cz. Roman C. tehdy reagoval na příspěvek Tomia Okamury (SPD) o syrském imigrantovi, který dostal podmínku za výtržnost v Plzni a v diskusi napsal: „To se nenajdou v Plzni frajeři, kteří toho kr…la půjdou trochu porovnat?“.

Štětina , Ukrajina , rozsudek , svoboda slova

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

