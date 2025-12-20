Teď čistě v obchodní rovině, úmyslně vypouštím morální rozměr: Naše pomoc Ukrajině byla mimo jiné i investicí do budoucích příležitostí podílet se po válce na obnově zničené země. Obávám se, že tímhle postojem je ta investice z velké části zmařena a že jsme neudělali dobrý obchod.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
