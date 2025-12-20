Kalousek: Obávám se, že jsme neudělali dobrý obchod

20.12.2025 16:02 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítnutí záruky Ukrajině za válečnou půjčku

Kalousek: Obávám se, že jsme neudělali dobrý obchod
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Teď čistě v obchodní rovině, úmyslně vypouštím morální rozměr: Naše pomoc Ukrajině byla mimo jiné i investicí do budoucích příležitostí podílet se po válce na obnově zničené země. Obávám se, že tímhle postojem je ta investice z velké části zmařena a že jsme neudělali dobrý obchod.

Ing. Miroslav Kalousek

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kalousek: Prezident udělal alespoň něco
Kalousek: Po pěti letech nás čeká “déja vu”
Kalousek: Zákony by měly platit pro každého
Kalousek: Babišův chytrý taktický krok

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , finance , Ukrajina , Kalouek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s odmítnutím záruky za válečný úvěr Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Reparace

Pokud má být uzavřen mír mezi Ruskem a Ukrajinou souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že Rusko musí Ukrajině zaplatit válečné škody ve formě reparací?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kalousek: Obávám se, že jsme neudělali dobrý obchod

16:02 Kalousek: Obávám se, že jsme neudělali dobrý obchod

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítnutí záruky Ukrajině za válečnou půjčku