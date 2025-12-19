DPP: Zmodernizovaná stanice metra Pankrác opět slouží cestujícím

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) a zhotovitelům, sdružení firem vedeném společností Subterra se podařilo zmodernizovanou stanici uvést do zkušebního provozu o 17 dnů dříve oproti plánovanému harmonogramu. Ode dneška mohou cestující nově využívat také první část podchodu pod ulicí Na Pankráci, který přímo spojuje vestibul stanice s nástupišti tramvajových zastávek. Vzhledem ke zprovoznění stanice v předtermínu budou na některých místech ještě probíhat dokončovací práce, pouze v lokálních záborech a bez zásadního dopadu na provoz. Dokončeny budou v průběhu ledna 2026.
Stanice Pankrác se nachází na nejstarším úseku pražského metra, který byl uveden do provozu 9. května 1974. Od té doby stanice neprošla žádnou rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci této investiční akce byla stanice kompletně odstrojena, zhotovitelé v ní provedli sanaci průsaků, vyměnili veškerou elektroinstalaci, kabelové rozvody, vzduchotechniku, podhledy, obklady stěn a sloupů na nástupišti i ve vestibulu. Rekonstrukcí prošly také toalety a obchodní jednotky ve vestibulu, vytápění a kanalizace v neveřejných služebních prostorech stanice. Součástí modernizace byla také výměna původních hydroizolačních vrstev na vnější straně stropu a části stěnstanice.
Nové osvětlení v původním designu 70. let
Stanice dostala nové, energeticky úsporné a výkonnější LED osvětlení, které je nyní součástí podhledů a svým designem se blíží podobě stanice v době zahájení provozu. V neposlední řadě ve stanici proběhla kompletní výměna obou dvouramenných eskalátorů vedoucích z nástupiště do vestibulu a technologie výtahu. Zcela nový je také horní kiosek výtahu v uliční úrovni, který je na rozdíl od původního prosklený. Původní bílý obklad pocházející ze Sovětského svazu a tmavé desky z lomu u Zbuzan, který již není funkční, nahradil mramor z Itálie a z Turecka.
Další novinkou jsou skleněné balustrády eskalátorů mezi nástupištěm a vestibulem, které v pražském metru nejsou úplně běžné. Během modernizace zmizela část stěn kolem eskalátorů. Díky tomu je nyní během jízdy po pohyblivých schodech vidět na nástupiště na rozdíl od původního stavu. Stanice proto působí vzdušněji, díky novému osvětlení a jeho uspořádání také světleji.
„Znovuotevření stanice Pankrác je pro Prahu důležitý milník. Nejde jen o návrat do běžného provozu, ale o krok, který posiluje bezpečnost, komfort a bezbariérovost stanice a zároveň bude tvořit jeden z klíčových uzlů města na budoucím přestupu na trasu metra D,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor Hlavního města Prahy.
„Znovuotevření stanice Pankrác je skvělá zpráva pro Pražany. Stanici se podařilo uvést do provozu o více než dva týdny dříve, než se původně plánovalo, což je výsledek intenzivní práce Dopravního podniku hl. m. Prahy i všech zhotovitelů. Pro cestující se plně obnovuje provoz metra a zároveň získávají pohodlnější a přehlednější stanici, která je už dnes připravena na přestup na budoucí linku metra D. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli – Pankrác jede znovu naplno,“ dodává Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Zprovoznění stanice Pankrác po modernizaci je dalším důležitým milníkem v přípravě linky metra D. Už dnes je vidět, že zde vzniká jeden z klíčových přestupních uzlů Prahy, který posune městskou dopravu k modernějšímu a udržitelnějšímu fungování. Pankrác ukazuje, že metro D není jen plán, ale reálná proměna města,“ říká Zdeněk Hřib, předseda dozorčí rady DPP.
Nový podchod od tramvají k metru
Důležitou součástí této investiční akce bylo dokončení výstavby první části nového podchodu pod ulicí Na Pankráci, který bude po zprovoznění čtvrté linky metra spojovat stávající vestibul stanice Pankrác C s vestibulem stanice Pankrác D pod administrativní budovou Gemini a tramvajovými zastávkami. V současnosti je dokončeno zhruba 60 % podchodu, konkrétně část od vestibulu stanice Pankrác C po výstup na tramvajové zastávky. Tato část je ode dneška k dispozici cestujícím, kterým to usnadní přestup mezi tramvajovými spoji a metrem.
„Pokud je to technicky možné, snažíme se opravy a rekonstrukce zkracovat a co nejrychleji obnovovat provoz, protože tratě a stanice mají sloužit cestujícím. V případě stanice Pankrác se to podařilo, za což všem, kdo se na tom podíleli patří velký díky. Tato oblast Prahy 4 je stavbou metra D a uzavřením stanice Pankrác zasažena nejvíce. Proto jsme se rozhodli stanici otevřít v předstihu i za cenu, že není na 100 % dokončena, kdy zbylé práce nebrání bezpečnému provozu. Je to náš malý vánoční dárek všem místním i návštěvníkům,“ říká Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP.
Část prací bude ve stanici Pankrác C ještě probíhat v technických částech bez dopadu na provoz. Na nástupišti během nočních provozních výluk zhotovitelé dokončí obklad stěn za kolejištěm. Ve vestibulu zbývá nainstalovat část skleněných desek a podhledů v pasáži obchodního centra Arkády a obklady ve výstupu z vestibulu směrem k Hvězdově ulici. Tyto práce budou probíhat v lokálních záborech za plného provozu stanice a měly by být dokončeny postupně v průběhu ledna 2026.
„Stanice Pankrác slouží cestujícím už více než půl století a nebyla původně koncipována jako přestupní. Rekonstrukce proto přinesla řadu technických výzev – od výměny téměř kompletní technologie stanice za provozu přes náročné sanace železobetonových konstrukcí a jejich průsaků až po vybudování pěšího koridoru přes původně technické prostory. Právě vybudování tohoto koridoru si vyžaduje staticky velmi komplikované úpravy nosných konstrukcí v zatím stále neveřejné části stanice. Díky vysoké odbornosti, dostatečným kapacitám a dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců se i přes výše uvedené komplikace podařilo zprovoznění stanice urychlit téměř o tři týdny oproti původnímu harmonogramu. Tento výsledek vnímáme jako potvrzení schopnosti společnosti Subterra realizovat náročné infrastrukturní projekty ve vysoké kvalitě a s důrazem na veřejný zájem,“ říká za zhotovitele Ondřej Fuchs, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Subterra.
„Pro nás jako OC Arkády a zejména pak naše nájemce a zákazníky je dnešní den největší vánoční dárek, jaký jsme si mohli přát. Během téměř ročního uzavření metra se nám podařilo otevřít bezmála 20 nových obchodů. Děkujeme tímto všem, kteří se o znovuotevření stanice metra C Pankrác zasloužili, a to o téměř 3 týdny dříve oproti původnímu plánu,“ uzavírá Michal Svoboda, ředitel obchodního centra Arkády Pankrác.
Výstavba přestupu mezi trasami C a D
Během téměř roční uzávěry stanice Pankrác C v ní kromě modernizace proběhla také výstavba přestupních vazeb na budoucí trasu D. V úrovni nástupiště, v těsném sousedství s dolním kioskem výtahu bylo potřebné zbourat několik technických místností v neveřejné části stanice ve směru Háje, které se promění v přestupní chodbu na Déčko. Nové technické místnosti v současnosti vznikají v rámci výstavby vestibulu stanice Pankrác D. Zhotovitelé museli přemístit také několik nosných sloupů, na kterých je uložena stropní deska vestibulu, přeložit a vybudovat novou jímku pro zachytávaní spodní vody a vybudovat zdi po obou stranách kolejiště pro budoucí přestupní chodbu. Práce na přestupu mezi oběma trasami, jakož i výstupu směrem do obchodního centra budou probíhat i v dalších měsících, jedná se nicméně již o staveniště metra D.
V příštím roce zhotovitelé začnou s hloubením druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci od stávajících tramvajových zastávek po budoucí vestibul Gemini stanice Pankrác D. Další úpravy veřejného prostoru v této oblasti budou probíhat v koordinaci s výstavbou metra D a v návaznosti na rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z letošního listopadu, na základě kterého dojde k zásadní proměně okolí stanice metra Pankrác.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
