19.12.2025 20:42 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Studie výzkumníků prestižních amerických vysokých škol zjistila, že současné modely umělé inteligence lidem nabízejí většinově levicově orientované odpovědi. Že umělá inteligence od většiny firem tíhne doleva, si přitom všimli jak Republikáni, tak i Demokraté. Nejvíce levicově zaujaté má být lidmi hojně využívané ChatGPT.

Foto: archiv
Popisek: Pár u počítače - ilustrační foto

Výzkumníci ze Stanford Graduate School of Business – postgraduální obchodní školy kalifornské Stanfordské univerzity – pod vedením profesora ekonomie Andrewa Halla zjistili, že v základu jazykové modely umělé inteligence jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini lidem nabízí odpovědi, které jsou politicky orientované doleva. 

Hall společně s docentem na katedře státní správy z prestižní Dartmouth College Seanem Westwoodem a politologem ze Stanfordské fakulty humanitních věd Justinem Grimmerem zkoušeli do modelů umělé inteligence zadávat dotazy týkající se politiky a 10 tisíců respondentů se poté ptali, zdali jednotlivé získané odpovědi považují za pravicové či levicové.

Lidé odpovědi od umělé inteligence ohodnotili jako levicově orientované hned u 18 z 30 reakcí, které umělá inteligence výzkumníkům sdělila. A byť si demokraté příklon doleva všimli u 7 z 8 testovaných jazykových modelů umělé inteligence a Republikáni mínili, že vlevo směřuje všech 8, příznivci obou amerických politických stran se shodovali na preferenci umělé inteligence podávat lidem levicově laděné odpovědi.

Nejvíce doleva přitom v odpovědí směřovala u veřejnosti hojně používané modely od firmy OpenAI, stojící za ChatGPT. Právě z tohoto modelu umělé inteligence vypadly podle hodnocení Američanů až čtyřnásobně více levicově orientované odpovědi, než jaké nabízely modely od Googlu, který provozuje svou umělou inteligenci Gemini. Právě Google měl docílit toho, že se nejvíce blíží politicky neutrálním odpovědím a podobně na tom byl i čínský DeepSeek.

Naopak modely umělé inteligence Grok od xAI, provozované na sociální síti X Elona Muska, o nichž tento podnikatel tvrdí, že mají být nestranné, poskytly odpovědi, které jak Demokraté, tak i Republikáni hodnotili jako silně levicově orientované. Podle respondentů tíhnou doleva hned po ChatGPT nejvíce ze všech modelů umělé inteligence. 

Mezi témata, na která byla jazykovým modelům umělé inteligence zadávána, patřila práva transsexuálů, otázka trestu smrti či kupříkladu občanství na základě místa narození. Nejvíce neutrální odpovědi umělé inteligence od Googlu respondenti oceňovali coby důvěryhodné zejména kvůli tomu, že nabízel pohledy obou názorových proudů a nesnažil se přímo přiklonit k jedné z variant.

Hall doufá, že společnosti zabývající se umělou inteligencí podobné hodnocení od lidí využijí k tomu, aby své modely přiměly k co nejvíce možné neutralitě.

Zdůrazňuje přitom, že právě umělá inteligence dnes hraje při zprostředkování přístupu k informacím a zprávám pro mnoho lidé důležitou část a společnosti by se měly snažit, aby byly co nejvíce důvěryhodné – pokud mají skutečně zájem naslouchat svým uživatelům.

