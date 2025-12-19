„Dejte si řízek z celeru, chutná podobně.“ Tlak na Čechy, ať už nejedí kapry

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Konec prodeje živých kaprů veřejně podporuje ředitel developerské společnosti Ekospol a ředitel táborské zoologické zahrady Evžen Korec. „Zcela brutální a nepochopitelný je krvavý zvyk zabíjet kapra přímo před očima kupujících včetně dětí. Jde v podstatě o veřejnou popravu, která je naprosto zbytečná,“ vyzývá Korec.
V textu, který zveřejnil na svém blogu na serveru Médium.cz dodává, že nechápe, „že tento barbarský zvyk přežívá tak dlouho“. „V současné době, kdy je v obchodech dostatek čerstvých ryb nejen na Vánoce, ale po celý rok, je hromadné vraždění kaprů zmrzlýma rukama prodejců naprosto zbytečné,“ komentuje Korec, jenž je zastáncem ukončení prodeje živých kaprů, které označuje za „dědictví minulého režimu“.
Zatímco u poslanců prý aktivisté narazili jen na „slabou politickou vůli toto téma vyřešit změnou v zákoně“, velmi viditelná je kampaň, kterou v souvislosti s prodejem kaprů opětovně letos spustil pražský magistrát. „S blížícími Vánocemi se každý rok opakuje zvyk, který ve skutečnosti přináší víc bolesti než radosti – prodej živých kaprů a jejich držení v domácnostech. Málokdo si uvědomuje, co vše tento proces pro ryby znamená. Vystresované ryby trpí při přepravě v igelitových taškách, v nevyhovujících podmínkách chlorované vody domácích van i při neodborném a bolestivém zabíjení,“ upozorňuje Praha s tím, že je lepší nekupovat živého kapra a že rybě vypuštění do Vltavy život nezachrání, nýbrž prodlouží utrpení.
„Vaše tradice – moje trápení,“ objevuje se na poutačích, které Pražanům vysvětlují, jak se mají správně chovat k rybám.
@PrahaEU pokračuje v kampani na podporu šetrného zacházení s kapry. ?? Cílem určitě není zakazovat jejich nákup ani nikoho omezovat, ale vysvětlit, jak se k rybám správně chovat. ?? Vše podstatné k tématu najdete na webu https://t.co/DVHxQSku8u Děkujeme a přejeme klidný advent. pic.twitter.com/n9KcSqFdPM— Pražské služby, a. s. (@Prazskesluzby) December 11, 2025
Pražská náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková (Piráti) uvádí, že se každý rok v Praze objeví přibližně dvě stovky prodejních míst vánočních kaprů a hlavní město se proto dle ní nezabývá něčím, co by šlo označit za „okrajové téma“. „Je to tradice, která se dotýká tisíců zvířat právě v období, kdy bychom měli myslet na klid, ohleduplnost a soucit,“ nabádá.
Podle Komrskové právě tato kampaň již přináší výsledky, jelikož každým rokem má růst počet lidí, kteří si nekupují kapry živé, ale nechávají si je usmrtit již od prodejců. „Má to smysl. Ochrana zvířat není jen o těch hlasitých příbězích, ale i o těch, jejichž utrpení není slyšet,“ dodává politička.
?? Vánoční tradice s respektem ke kaprům ??— Jana Komrskova (@JKomrskova) December 10, 2025
Každý rok se v Praze objeví přibližně dvě stovky prodejních míst vánočních kaprů. To rozhodně není okrajové téma. Je to tradice, která se dotýká tisíců zvířat právě v období, kdy bychom měli myslet na klid, ohleduplnost a soucit.… pic.twitter.com/CJUw2vRnYs
V Brně místo kaprů prodávali psy
To v Brně namísto kampaně týkající se kaprů tamní aktivisté z veganské organizace Kolektiv pro zvířata zvolili happening, při němž kolemjdoucím nabízeli porcování psů. Po akci popsali, že se Brňané shodovali na tom, že princip takové akce dává smysl.
Lidem u stánku na „prodej vánočních psů“, kde cedule lákala na zabití psa za 30 Kč, zbavení srsti za 45 Kč či psí maso za 80 Kč za kilo aktivisté měli vysvětlovat, že propagovanou „tradiční psíčkovou“ nedostanou, ale jde o způsob, jak upozornit na prodej kaprů. „Neprodáváme psy. Upozorňujeme na rozpor, který běžně přehlížíme. Na ulicích Brna tolerujeme zabíjení cítících bytostí, jako jsou kapři, ale u psů by nás to pobouřilo. Přitom obě zvířata cítí bolest, strach i stres,“ srovnávají.
„Cílem akce není šokovat, ale pomoci lidem uvědomit si kognitivní disonanci – proč soucit u jednoho zvířete považujeme za samozřejmý, zatímco u jiného ho dokážeme bez problému potlačit,“ vysvětlují.
Někteří lidé však se srovnáváním psů a kaprů nesouhlasili. „Pro Evropana je pes mazel nebo pracovní nástroj na rozdíl od smradlavého kapra. To je jen jídlo. Těžko si někdo koupí kapra na práci nebo mazlíčka. V asijských zemích je i ten pes jen jídlo. Přestaňte vymýšlet blbosti a běžte dělat něco užitečného,“ podotkl jeden z komentujících.
U štědrovečerní večeře namísto kapra celer
Výzvy zaznívají rovněž k úplné náhradě kapra. Kampaň spolku Očima zvířat chce lidem ukázat, že za kapra na štědrovečerní tabuli existuje chutná náhrada. A řízek to prý není.
Skrze portál „Vánoce bez kapra – Vánoce bez násilí“ Čechy nabádá, aby kapry přestali jíst a začali v tomto kroku podporovat i své blízké. „Řekněte svým přátelům, co víte o kaprech, jak nelítostný osud jim člověk o Vánocích připravil. Dodejte jim odvahu přestat osobně tento masakr podporovat, třeba s pomocí našeho webu nebo letáků,“ radí spolek a přidává odkaz na recepty.
A co místo ryby na talíři pro lidi, kteří tyto rady uposlechnou, bude čekat? Inspiraci v zemích, kde dávají přednost například krůtě, nečekejte. „Protože produkce jakýchkoliv živočišných produktů s sebou nese utrpení zvířat, zkuste si na Vánoce dopřát ryze veganské menu,“ vysvětlují aktivisté, proč by lidé měli zasednout ke štědrovečernímu stolu s talíři naplněnými hlívou či celerem. Právě z těchto surovin se prý dají připravit pokrmy kapru podobné.
Oslavit svátky aktivisté radí například křupavým veganským řízkem z celeru, „který má v trojobalu podobnou chuť jako ryba“.
