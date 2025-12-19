ČEZ: Energetici rádi utrácejí na tradičních vánočních trzích

Adventní čas ve znamení vánočních trhů probíhal i během letošního prosince napříč celou republikou ve výrobních lokalitách, regionálních sídlech i v pražské centrále Skupiny ČEZ. Energetici tak opět měli možnost vybrat si nějaký pěkný rukodělný vánoční dárek z chráněných dílen, případně si zakoupit na sváteční stůl zajímavou dekoraci či nějakou pochutinu. Na severu Čech se Vánoční trhy energetiků tradičně konaly v elektrárnách Tušimice, Prunéřov a Ledvice, dále v Teplárně Trmice a děčínském sídle ČEZ Distribuce, a to s celkovou tržbou 65 215 korun (vloni 53 043 a předloni 52 410 korun).
Výrobky chráněných dílen s vánoční tematikou jsou mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ velmi oblíbené. Proto se letos opět objevily stánky v elektrárnách Ledvice, Tušimice a Prunéřov. Nechyběly ani v Teplárně Trmice a děčínském sídle ČEZ Distribuce. Vánoční ozdoby, svíčky, keramika, ručně šitá nejrůznější zvířátka, skřítci a panenky a další třeba pro domácnost užitečné předměty, byly opět pro mnohé velikým lákadlem. K mání byly samozřejmě i tradiční pochutiny, jako například na různé způsoby nakládaný hermelín, utopenci, klobásy, med, marmelády, čokoládové pralinky a podobně.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Vánoční trhy odstartovaly již 25. listopadu v Elektrárně Tušimice, o den později se konaly i v Elektrárně Prunéřov. V obou měly zastoupení kadaňská RADKA, AnnKas z Litoměřicka a Dobroty s příběhem z Davle. Jejich celková tržba za oba dny činila 17 475 korun. AnnKas a Dobroty s příběhem pak zavítaly i na trhy v Elektrárně Ledvice a následně i v Teplárně Trmice. V prvním případě se k nim ještě připojily chráněné dílny Bogi z Litoměřic a Sdružení Tulipan z Liberce. Energetici z Elektrárny Ledvice si u nich nakoupili za celkem 13 839 korun. Zaměstnanci Teplárny Trmice pak utratili na trzích 8 074 koruny.
V děčínském sídle ČEZ Distribuce se tradičně sešly Sdružení Tulipan z Liberce, šicí dílna Fokus Labe a po loňské premiéře i litoměřická Bogi. K nim letos ještě přibyla chráněná dílna Diakonie ČCE - CHD Ústí nad Labem. Na odbyt šlo prakticky vše, co zástupci dílen přivezli. Respektive keramické předměty, svíčky, drobné šperky, ručně balené čokoládové pralinky a vyráběná mýdla, dřevěné vánoční ozdoby, šité hračky, dekorativní výrobky z látek a mnohé další s vánoční tematikou. Celkem tak dílny v Děčíně utržily 25 827 korun.
„Naše loni první děčínské vánoční trhy nás mile překvapily. Tak veliký zájem o dřevěné vánoční ozdoby a další dekorativní předměty jsme opravdu nečekali. Proto jsme se letos rozhodli zavítat i do Elektrárny Ledvice. Ani jedno místo nás opět nezklamalo, všem za podporu naší dílny děkujeme,“ kvitovala Martina Bogarová, která chráněnou dílnu Bogi provozuje. O štědrosti energetiků a jejich ochotě pomoci nákupem (mnohdy dají i nějakou korunu navíc) dobré věci už řadu let ví své liberecký Tulipan. Proto měl letos prodejní stánek hned na třech místech, a to v Děčíně, Ledvicích a také v mělnické lokalitě Teplárny Energotrans.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.