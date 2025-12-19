Armáda ČR: Čáslavští stíhači už Gripeny natankují i při nočních letech

19.12.2025 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Většina pilotů 211. taktické letky z Čáslavi už dokáže dotankovat JAS-39 Gripen i během letu v noci, speciálním výcvikem prošli v minulých dnech.

Armáda ČR: Čáslavští stíhači už Gripeny natankují i při nočních letech
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Podle velitele 21. základny plukovníka Milana Nykodyma se touto schopností nejen zdvojnásobil dolet, ale rovněž se zvýšila bojeschopnost letky, interoperabilita v rámci NATO a spolehlivost ČR jako spojence.

Tankování za letu patří mezi nejnáročnější letecké manévry a jeho hlavním přínosem je výrazné prodloužení doletu i celkové vytrvalosti letounu. Probíhá nejčastěji ve výšce pět až osm kilometrů nad zemí. „Mise ve vzduchu se tak může natáhnout podle potřeby klidně na sedm i více hodin. Například při přeletu na letošní misi na Islandu, kdy let trval přes čtyři hodiny, nám tankování za letu velmi pomohlo a celý přelet mohl proběhnout bez mezipřistání,“ uvedl kapitán Ondřej Španko z 21. základny taktického letectva Čáslav.

Aby mohl pilot tankovat palivo za letu i v noci, musí mít dostatečnou zkušenost s tankováním ve dne a obecně větší zkušenost s letounem JAS-39 Gripen. „V noci je vizuálních referencí, kterými se pilot řídí, mnohem méně než ve dne a nemůže na ně spoléhat. Proces samotný je trochu složitější v tom, že pozice tankovacího nástavce na Gripenu je až za hlavou pilota, který se musí po paměti ve tmě správně „napolohovat“. Tanker se pohybuje velikou rychlostí a koš, který je nutné s letounem spojit, za tankerem vlaje a jeho pohyb a stabilitu ovlivňuje i sebemenší turbulence,“ popisuje kapitán Ondřej Španko.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2991 lidí

V noci navíc postupně mizí všechny obrysy, ztrácí se pocit hloubky a prostoru jako takového a pilot je zcela odkázaný pouze na formační světla umístěná na tankeru a své oči. „Vše musí zkoordinovat tak, aby s letounem zaujal naprosto správnou pozici a ujistil se, že vše je, jak má být a tankování může začít,“ popisuje čáslavský pilot.

Moment, kdy se teleskopický tankovací nástavec letounu spojuje s košem vlečeným za tankerem, je podle něj nejkritičtější, koš je v ten okamžik pouhých pár desítek centimetrů od kabiny, a pokud by se ho pilot nástavcem dotkl v nesprávném místě, mohl by se rozkmitat a do letounu udeřit. „Proto je na místě opravdu maximální opatrnost, protože v tuto chvíli se vše odehrává téměř mimo periferní vidění pilota,“ zdůrazňuje Španko.

Procedura tankování a komunikace s tankerem se řídí operačními postupy platnými pro všechny státy NATO. Ty například upřesňují řešení nenadálých událostí, pozice pro provedení úkonů nutných ke zdárnému provedení tankování atd. Samotné tankování začíná příletem k tankeru, kdy naváděcí stanoviště vydává pilotům buď přímé pokyny nebo jen informaci o pozici tankeru. Piloti po přiblížení navážou s tankerem rádiové spojení na vyčleněné frekvenci a sdělí si nutné požadavky před tankováním.

Pokud je u tankeru více letounů, je daný přesný postup a pořadí, které jednotlivé letouny dodržují. Po dokončení tankování pilot čeká na svolení odpojit se od tankovacího koše a předepsaným způsobem odlétá od tankeru.

„V rámci NATO je tankování za letu jednou ze základních podmínek pro naši schopnost plnění operací a účasti na mezinárodních cvičeních, protože se počítá s tím, že letoun musí být schopen vydržet ve vzduchu poměrně dlouhou dobu a dokončit daný úkol. Možnost nočního tankování tak opravdu vysoce zvyšuje naši bojeschopnost, interoperabilitu v rámci NATO a celkovou spolehlivost vzdušných sil naší země,“ zdůraznil velitel 21. základny taktického letectva Čáslav plukovník Milan Nykodym.

Psali jsme:

Armáda ČR: Vyzkoušej si armádu nanečisto, přihlášky na letní výcvik pro středoškoláky jsou spuštěny
Armáda ČR: Příprava českých pilotů na letouny F-35 pokračuje
Armáda ČR: Strakoničtí záložáci cvičili boj v zastavěné oblasti
Armáda ČR: Jednotky 26. pluku velení, řízení a průzkumu mohou být nasazeny do misí NATO

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Armáda ČR , letectvo , TZ , výcvik

Občanství politiků

Také si myslím, že by ministr a nejen on, ale všichni politici, co zde chtějí kandidovat měli mít české občanství. Navrhnete to tedy dát do Ústavy? Pokud vím, nyní musí mít české občanství snad jen prezident nebo ani ten ne? A souhlasíte se mnou, že by se to mělo týkat všech politiků, i třeba těch k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Armáda ČR: Čáslavští stíhači už Gripeny natankují i při nočních letech

16:08 Armáda ČR: Čáslavští stíhači už Gripeny natankují i při nočních letech

Většina pilotů 211. taktické letky z Čáslavi už dokáže dotankovat JAS-39 Gripen i během letu v noci,…