Armáda ČR: Čáslavští stíhači už Gripeny natankují i při nočních letech

Podle velitele 21. základny plukovníka Milana Nykodyma se touto schopností nejen zdvojnásobil dolet, ale rovněž se zvýšila bojeschopnost letky, interoperabilita v rámci NATO a spolehlivost ČR jako spojence.
Tankování za letu patří mezi nejnáročnější letecké manévry a jeho hlavním přínosem je výrazné prodloužení doletu i celkové vytrvalosti letounu. Probíhá nejčastěji ve výšce pět až osm kilometrů nad zemí. „Mise ve vzduchu se tak může natáhnout podle potřeby klidně na sedm i více hodin. Například při přeletu na letošní misi na Islandu, kdy let trval přes čtyři hodiny, nám tankování za letu velmi pomohlo a celý přelet mohl proběhnout bez mezipřistání,“ uvedl kapitán Ondřej Španko z 21. základny taktického letectva Čáslav.
Aby mohl pilot tankovat palivo za letu i v noci, musí mít dostatečnou zkušenost s tankováním ve dne a obecně větší zkušenost s letounem JAS-39 Gripen. „V noci je vizuálních referencí, kterými se pilot řídí, mnohem méně než ve dne a nemůže na ně spoléhat. Proces samotný je trochu složitější v tom, že pozice tankovacího nástavce na Gripenu je až za hlavou pilota, který se musí po paměti ve tmě správně „napolohovat“. Tanker se pohybuje velikou rychlostí a koš, který je nutné s letounem spojit, za tankerem vlaje a jeho pohyb a stabilitu ovlivňuje i sebemenší turbulence,“ popisuje kapitán Ondřej Španko.
V noci navíc postupně mizí všechny obrysy, ztrácí se pocit hloubky a prostoru jako takového a pilot je zcela odkázaný pouze na formační světla umístěná na tankeru a své oči. „Vše musí zkoordinovat tak, aby s letounem zaujal naprosto správnou pozici a ujistil se, že vše je, jak má být a tankování může začít,“ popisuje čáslavský pilot.
Moment, kdy se teleskopický tankovací nástavec letounu spojuje s košem vlečeným za tankerem, je podle něj nejkritičtější, koš je v ten okamžik pouhých pár desítek centimetrů od kabiny, a pokud by se ho pilot nástavcem dotkl v nesprávném místě, mohl by se rozkmitat a do letounu udeřit. „Proto je na místě opravdu maximální opatrnost, protože v tuto chvíli se vše odehrává téměř mimo periferní vidění pilota,“ zdůrazňuje Španko.
Procedura tankování a komunikace s tankerem se řídí operačními postupy platnými pro všechny státy NATO. Ty například upřesňují řešení nenadálých událostí, pozice pro provedení úkonů nutných ke zdárnému provedení tankování atd. Samotné tankování začíná příletem k tankeru, kdy naváděcí stanoviště vydává pilotům buď přímé pokyny nebo jen informaci o pozici tankeru. Piloti po přiblížení navážou s tankerem rádiové spojení na vyčleněné frekvenci a sdělí si nutné požadavky před tankováním.
Pokud je u tankeru více letounů, je daný přesný postup a pořadí, které jednotlivé letouny dodržují. Po dokončení tankování pilot čeká na svolení odpojit se od tankovacího koše a předepsaným způsobem odlétá od tankeru.
„V rámci NATO je tankování za letu jednou ze základních podmínek pro naši schopnost plnění operací a účasti na mezinárodních cvičeních, protože se počítá s tím, že letoun musí být schopen vydržet ve vzduchu poměrně dlouhou dobu a dokončit daný úkol. Možnost nočního tankování tak opravdu vysoce zvyšuje naši bojeschopnost, interoperabilitu v rámci NATO a celkovou spolehlivost vzdušných sil naší země,“ zdůraznil velitel 21. základny taktického letectva Čáslav plukovník Milan Nykodym.
