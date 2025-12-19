Výborný (KDU-ČSL): Vypadá to chytře, ale chytré to není

Rozhodnutí vlády Andreje Babiše nepodílet se na záruce půjčky EU pro Ukrajinu nám nepřináší nic než ostudu a jen zdánlivou úlevu. Vyšší zadlužení společného rozpočtu EU se totiž dotkne nás všech, stejně jako následné debaty o budoucích výdajích včetně zemědělských a kohezních dotací.
Evropská unie mohla zvolit neortodoxní, ale čisté řešení. Přijatý kompromis ideální není, ale česká neúčast je vyloženě nezodpovědná. Andrej Babiš se rozčiloval, když ho někdo řadil po bok Viktora Orbána a Roberta Fica. Teď se tam svým rozhodnutím zařadil sám.
Kdo není solidární s ostatními, těžko může očekávat solidaritu, až ji bude potřebovat on sám.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.