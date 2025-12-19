Výborný (KDU-ČSL): Vypadá to chytře, ale chytré to není

Komentář k rozhodnutí vlády nepodílet se na záruce půjčky EU pro Ukrajinu

Výborný (KDU-ČSL): Vypadá to chytře, ale chytré to není
Rozhodnutí vlády Andreje Babiše nepodílet se na záruce půjčky EU pro Ukrajinu nám nepřináší nic než ostudu a jen zdánlivou úlevu. Vyšší zadlužení společného rozpočtu EU se totiž dotkne nás všech, stejně jako následné debaty o budoucích výdajích včetně zemědělských a kohezních dotací.

Evropská unie mohla zvolit neortodoxní, ale čisté řešení. Přijatý kompromis ideální není, ale česká neúčast je vyloženě nezodpovědná. Andrej Babiš se rozčiloval, když ho někdo řadil po bok Viktora Orbána a Roberta Fica. Teď se tam svým rozhodnutím zařadil sám.

Kdo není solidární s ostatními, těžko může očekávat solidaritu, až ji bude potřebovat on sám.

Marek Výborný

  KDU-ČSL
  poslanec
