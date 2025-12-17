„Havlelůja!“ Nová sekta usilující o nanebevzetí Václava Havla?

Nová sekta usilující o nanebevzetí Václava Havla? Satira zesměšňuje nekritické obdivovatele exprezidenta i jeho současného nástupce
Sekta Havloidi usiluje o nanebevzetí Václava Havla a vítězství na Ukrajině proti „Russákům“. A to za zpěvu hymnu Havlelůja. Zaštítil ji i tajný chartista generál Petr Pávek, jehož občanské jméno se rýmuje se jménem prvního českého prezidenta. Satirický příspěvek zboural sociální sítě.
Na Facebooku se objevil příspěvek uživatele Igora Iggyho Sumilova, který ironicky popisuje vznik údajné nové náboženské sekty nazvané „Havloidi“. Stručný text s krátkým videem vzbudil pozornost v online diskusích. Pravděpodobně se jedná o satiru na havlisty a současného prezidenta Petra Pavla.
Autor v příspěvku uvádí: „V Praze vzniká nová náboženská sekta zvaná Havloidi. Mají už náboženský hymnus Havlelůja, a usilují o naplnění dvou svých základních postulátů. Nanebevzetí Václava Havla a vítězství na Ukrajině proti Russákům. Tuto náboženskou sektu již zaštítil známý havlista a tajný chartista generál Petr Pávek, zde pod svým občanským jménem Petr Pavel, jelikož se to rýmuje s Havel. Sedí v první řadě. Co na to říká Oddělení církví a církevních společností Ministerstva kultury ČR se zatím neví.“
Video zachycuje prezidenta Petra Pavla sedícího v první řadě na nějaké veřejné akci nebo koncertu. Zmínka o tajném chartistovi je zjevná narážka na jeho osobu a na jeho vystupování pod krycím jménem z doby vojenské rozvědky v 80. letech.
Havloidi a agent Pávek
Termín „havloidi“ nebo „havlisté“ se v české politické debatě používá od počátku 21. století jako označení pro lidi sdílející názory spojené s exprezidentem Havlem. Podobné výrazy se objevují v médiích i politických komentářích, například v souvislosti s demonstracemi nebo podporou Ukrajiny.
Narážka na krycí jméno „Pávek“ vychází z archivních dokumentů z doby komunistického režimu, kdy Petr Pavel absolvoval výcvik vojenské rozvědky. Tento fakt byl veřejně diskutován již v roce 2022 během prezidentské kampaně a potvrzen historiky i archivními zdroji.
Satirický příspěvek byl publikován na profilu uživatele Igor Iggy Sumilov a je sdílen jako veřejný. Žádné informace o identitě, např. skutečné jméno, povolání nebo bydliště, reálné osoby za tímto profilem nejsou dostupné. Účet neuvádí pracoviště, školy ani jiné osobní detaily, což je běžné u anonymních nebo pseudonymních profilů na Facebooku zaměřených na satirický či politický obsah. Takové účty často slouží k šíření memů, ironie a kritiky z konkrétního politického spektra, bez možnosti odhalení skutečné identity autora.
Reakce na satirický příspěvek Igora Iggyho Sumilova na Facebooku jsou polarizované. Někteří lidé ho sdílejí a přidávají komentáře typu „přesně tak“ nebo „konečně někdo to řekl“. Jiní ho označují za primitivní dezinformaci nebo nenávistný vtip, který přispívá k rozdělení společnosti.
