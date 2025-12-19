Ministr Macinka: Těším se na talk, bude-li zájem

Výborné. Měsíce proti mně organizují demonstrace, sepisují petice, vulgárně mě urážejí na sítích i na ulicích, spamují na všechny strany a při jmenování vlády “oslavně” visí na budově MŽP (kdopak je tam asi pustil?). Teď mi ale píšou, že chtějí diskutovat a “zahájit novou kapitolu komunikace”.
No, nevím. Ale dobře. Jsem ochoten se setkat s influencerkou Rozárií Haškovcovou. Ta jediná na těch jejich akcích mluvila relativně neagresivně a nezaslepeně. Těším se na talk, bude-li mít zájem.
Mgr. Petr Macinka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.