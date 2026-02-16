Ministr Macinka: Na naši skvělou opozici je čím dál zbytečnější reagovat

Na naši skvělou opozici je čím dál zbytečnější reagovat. Ve své křečovitosti si vystačí sama.
Přesto si neodpustím jednu poznámku k včerejší debatě, kde to trochu zajiskřilo mezi mnou a polským kolegou Radkem Sikorskim.
K debatě na téma tzv. demokratického deficitu EU, která se v minulosti vedla a podle mého názoru by měla být vedena i nadále, musím říct, že právě toto bylo tématem mojí diplomové práce, kterou jsem na výbornou obhájil před mnoha lety. Trochu tedy vím, o čem mluvím…
Pro zájemce níže přikládám hodnocení mojí práce od prof. Nováka - prvního českého profesora politologie z Univerzity Karlovy a nejcitovanějšího frankofonního politologa na světě.
Známku “výborně” navrhoval i oponent této mojí práce. Není problém si vyhledat ani jeho posudek (visí na internetech). Pikantní je, že mým tehdejším oponentem je jeden z dnešních opozičních poslanců za ODS. Neříkám nic…
P.S.: Zítra letím na pracovní návštěvu do Polska, kde budu jednat právě s Radkem Sikorskim. V mnoha důležitých postojích se s ním nepochybně shodnu, ale třeba zbyde čas i pro pár vět na pokračování debaty o demokratickém deficitu EU.
Mgr. Petr Macinka
