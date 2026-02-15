Richterová (Piráti): Sněmovna schválila odklad superdávky

Zároveň připomínají, že dlouhodobě předkládají konkrétní řešení, jak skutečně zlepšit život rodinám a mladým lidem – například snížení daní pro více než 90 % českých rodin či pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku.
„Odklad může být rozumný, pokud skutečně poslouží k nápravě chyb. Ale nesmí to být jen odsunutí problémů o pár měsíců. Dnes nemáme jasná data o dopadech, chybí přehled, kdo si polepší a kdo pohorší. To není odpovědný přístup ke statisícům lidí, kterých se změna týká,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
Piráti dlouhodobě upozorňují na konkrétní rizika. Podle dostupných analýz mohou některé jednočlenné domácnosti přijít o tisíce korun měsíčně. Problémy se objevují také u samoživitelek s dětmi na prvním stupni základní školy, u lidí v prvním stupni invalidity či u pěstounů, kterým se do majetku domácnosti započítává majetek svěřeného dítěte. Kritiku vyvolávají i nízko nastavené normativy nájemného, které často neodpovídají reálným cenám bydlení v regionech.
„Sociální systém má být oporou těm, kteří se snaží. Pokud někdo pracuje, stará se o dítě nebo je v oddlužení, nesmí být změnou systému potrestán. Práce se musí vyplatit, i když je člověk v insolvenci. A normativy bydlení musí odpovídat realitě, jinak bude stát lidi tlačit do dluhů,“ doplnila Richterová.
Piráti také upozorňují na nejasnosti kolem přechodného období a fixace původních dávek, technické problémy při podávání žádostí i nedostatek transparentních dat o tom, kolik žádostí bylo skutečně vyřízeno a vyplaceno.
„Chceme jasná čísla: kolik lidí během přechodu vypadlo ze systému, jak dlouho čekají na rozhodnutí a kolik žádostí bylo vyplaceno. Bez těchto dat nelze odpovědně rozhodovat o dalším postupu,“ uvedla poslankyně Hana Ančincová.
„Jsme připraveni podpořit takové úpravy superdávky, které skutečně ochrání zranitelné skupiny a férově nastaví definici zranitelnosti, zohlední reálné náklady na bydlení, nastaví spravedlivá pravidla pro pěstouny, odstraní demotivaci k práci u lidí v insolvenci a zabrání dvojímu trestání rodin například v případech problémů se školní docházkou,“ doplnila Ančincová.
Pro Piráty je sociální politika jedním ze stěžejních témat. „Předložili jsme snížení daní pro více než 90 % českých rodin a dlouhodobě prosazujeme pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Máme jasný plán a plníme ho. Odklad superdávky musí být využit k opravě chyb a ne k dalšímu zhoršování situace lidí,“ uzavřela Richterová.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
