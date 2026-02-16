Okamura: EU nám brání zpřísnit Ukrajincům režim

16.02.2026 9:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda sněmovny před jednáním zástupců koalice promluvil k novinářům. Oznámil, že by rád zpřísnil podmínky pro pobyt Ukrajincům, kteří již v Česku žijí na základě statusu dočasné ochrany uprchlíků. A tady se hodně rozzlobil na EU. „Evropská unie nám v tom zpřísnění brání. My teď zpřísníme alespoň to, co jde. Pod tím diktátem Evropské unie, který nám brání zpřísnit to tak, jak bychom chtěli,“ zdůrazňoval Okamura.

Okamura: EU nám brání zpřísnit Ukrajincům režim
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura (SPD) před jednáním zástupců koaličních stran, které se koná pravidelně, promluvil k novinářům.

Jedním z bodů, který se prý bude projednávat po jednání koaličních partnerů i na vládě, bude prodloužení ochrany Ukrajinců – uprchlíků. S možností získání dlouhodobějšího pobytu. „Tady už můžu říct, že všichni tři ministři za SPD budou proti. My si nemyslíme, že by cizinci měli mít zjednodušené podmínky pro získání pobytu. Myslím si, že by podmínky měli mít všichni stejné,“ pravil Okamura.

Tomio Okamura

  SPD
  Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  předseda PS PČR
Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 48987 lidí
„Co se týče těch současných Ukrajinců, tak tam to zpřísnit úplně nemůžeme, protože Evropská unie nám v tom zpřísnění brání. My teď zpřísníme alespoň to, co jde. Pod tím diktátem Evropské unie, který nám brání zpřísnit to tak, jak bychom chtěli, tak to zpřísníme na maximum,“ zdůraznil předseda sněmovny.

Pár slov Okamura věnoval i volbám do Senátu. „My máme šanci získat většinu v Senátu. Chci se na to ptát i ostatních. Ale to je debata, která se neukončí dneska,“ poznamenal s výhledem nejen na letošní senátní volby, ale také na volby za dva roky.

Nešetřil ani předsedu STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, který se ani při druhé volbě nestal místopředsedou sněmovny. Okamura tady zdůraznil, že při druhé volbě se ukázalo, že asi deset poslanců opozice pro Rakušana nehlasovalo. „On nemá evidentně podporu ani u opozičních poslanců. To je potřeba zdůraznit,“ nechal se slyšet šéf hnutí SPD.

Mgr. Vít Rakušan

  STAN
  poslanec
Nakonec konstatoval, že se bude řešit i nastartování ekonomiky.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

