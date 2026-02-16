Okamura: EU nám brání zpřísnit Ukrajincům režim

Šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura (SPD) před jednáním zástupců koaličních stran, které se koná pravidelně, promluvil k novinářům.
Jedním z bodů, který se prý bude projednávat po jednání koaličních partnerů i na vládě, bude prodloužení ochrany Ukrajinců – uprchlíků. S možností získání dlouhodobějšího pobytu. „Tady už můžu říct, že všichni tři ministři za SPD budou proti. My si nemyslíme, že by cizinci měli mít zjednodušené podmínky pro získání pobytu. Myslím si, že by podmínky měli mít všichni stejné,“ pravil Okamura.
Tomio Okamura
Pár slov Okamura věnoval i volbám do Senátu. „My máme šanci získat většinu v Senátu. Chci se na to ptát i ostatních. Ale to je debata, která se neukončí dneska,“ poznamenal s výhledem nejen na letošní senátní volby, ale také na volby za dva roky.
Nešetřil ani předsedu STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, který se ani při druhé volbě nestal místopředsedou sněmovny. Okamura tady zdůraznil, že při druhé volbě se ukázalo, že asi deset poslanců opozice pro Rakušana nehlasovalo. „On nemá evidentně podporu ani u opozičních poslanců. To je potřeba zdůraznit,“ nechal se slyšet šéf hnutí SPD.
Nakonec konstatoval, že se bude řešit i nastartování ekonomiky.
