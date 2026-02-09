6. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

09.02.2026 10:11 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty se v 6. týdnu roku 2026 obchodovaly za průměrnou cenu 15,33 CZK/litr.

6. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 6. týdnu roku 2026 obchodovaly za průměrnou cenu 15,33 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 92 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,4 milionu korun.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

Psali jsme:

5. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
4. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
ČMKB: Rok 2025 - objem obchodů s naftou a benzinem se meziročně zvýšil o 34 %
3. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

burza , pohonné hmoty , TZ , kontrakt , ČMKB

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Je pravda, že chcete řídit dvě ministerstva až do prezidentských voleb?

A co když Pavel obhájí? Nehledě na to, že volby jsou až za dlouho. Myslíte, že je to únosné a pro ČR nějak přínosné, že bude bez plnohodnotného ministra? Proč je pro vás takový problém navrhnout někoho jiného? Nebo to nemáte lidi a strana rovná se jen Turek, potažmo vy a pár dalších?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev Rajcovní tanga mají nežádoucí účinkyRajcovní tanga mají nežádoucí účinky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NKÚ: Peněžní prostředky, určené na ochranu měkkých cílů

10:17 NKÚ: Peněžní prostředky, určené na ochranu měkkých cílů

Fungující národní systém ochrany měkkých cílů Ministerstvo vnitra ani po osmi letech nevytvořilo. Ak…