Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že dodávky ruské ropy určené pro východní Evropu a tranzitující ukrajinskou částí ropovodu Družba byly od 27. ledna pozastaveny kvůli ruskému útoku.
„Máme informace, že (ropovod) měl být opraven,“ řekl Fico novinářům po nedělním setkání s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem v Bratislavě. „To, co se dnes děje kolem ropy, vnímám jako politické vydírání Maďarska kvůli nekompromisnímu postoji Maďarska k členství Ukrajiny v EU,“ dodal Fico, kterého citovala agentura Reuters. Naznačil také, že pokud se ustoupí Ukrajině v otázce přijetí do EU, „možná dorazí dodávky ropy“.
Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval.
Slovensko a Maďarsko nadále nakupují ruský plyn a ropu navzdory snahám EU o úplný přechod na alternativní dodávky. Obě země argumentují, že jejich nedostatek přístupu k námořním terminálům a alternativním trasám diverzifikaci ztěžuje a prodražuje.
Fico také uvedl, že nevěří žádné straně rusko-ukrajinského konfliktu a nemůže říci, kdo je zodpovědný za poškození ropovodu. „Z jedné i druhé strany zaznělo tolik lží, že nemám odvahu říct, kdo bombardoval nebo zničil část ropné infrastruktury,“ řekl Fico novinářům.
Ve stejné době narůstá napětí v Oděse. Server Kyiv Post upozornil, že nespokojený dav zúčtoval s náborovou skupinou armády. Několik náborových důstojníků skončilo v místní nemocnici. Nespokojení lidé totiž proti nim použili slzný plyn. Důstojníky náborové skupiny nezachránil ani fakt, že je doprovázeli policisté. Dav také poškodil vojenské vozidlo a kamery. Není však jasné, kolik lidí bylo přesně zraněno a jak velká zranění utrpěli.
„Místo toho, aby dav vyhověl zákonným požadavkům zástupců Ozbrojených sil Ukrajiny, se dopustil hromadného maření státních aktivit v oblasti mobilizační přípravy,“ uvedlo Územní náborové centrum v Oděské oblasti.
Nedostatek personálu pronásledoval Ukrajinu po celou dobu její obrany proti ruské agresi. Ačkoli Ukrajina v dubnu 2024 přijala zásadní návrh zákona o reformě odvodů, mobilizace se ve srovnání s ranými fázemi totální invaze značně zpomalila.
Ukrajina je pod velkým tlakem Ruské federace. Rusko nechává statisíce Ukrajinců mrznout, ale australský stratég a generálmajor ve výslužbě Mick Ryan upozornil, že v roce 2026 se situace na bojišti nepromění, pokud někdo nedosáhne významné technologické změny nebo pokud se nepohnou politické ledy v jednom z hlavních měst – v Kyjevě či v Moskvě. Pokud se ledy pohnou, jednání o konci války mohou posunout potřebným směrem.
„Jediná další věc, která by mohla významně změnit směr války, je výrazný posun v politické vůli v Kyjevě nebo Moskvě,“ napsal Ryan.
