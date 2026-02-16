Ukrajinci zmlátili armádní náboráře. Už je zle

Slovenský premiér Robert Fico znovu vynadal Ukrajincům. Kvůli Maďarsku. A mezitím se v ukrajinské Oděse dav nespokojených lidí střetl s členy odvodové skupiny armády. Několik členů odvodové skupiny skončilo v nemocnici. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec varoval poslance, že odpor k odvodům do armády narůstá. Otázka je, zda to promění situaci v roce 2026. Australský stratég Mick Ryan přišel s varováním.

Ukrajinci zmlátili armádní náboráře. Už je zle
Foto: screen FB Roberta Fica
Popisek: Robert Fico

Rusové nadále decimují ukrajinskou energetickou síť. Ukrajinci oznámili, že ruské útoky poškodily i ropovod Družba, přes který teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Slovenský premiér Robert Fico však tvrdí, že Ukrajinci toky ropy do Maďarska schválně zdržují, aby maďarského premiéra Viktora Orbána přinutili ustoupit a svolit k přijetí Ukrajiny do EU.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že dodávky ruské ropy určené pro východní Evropu a tranzitující ukrajinskou částí ropovodu Družba byly od 27. ledna pozastaveny kvůli ruskému útoku.

„Máme informace, že (ropovod) měl být opraven,“ řekl Fico novinářům po nedělním setkání s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem v Bratislavě. „To, co se dnes děje kolem ropy, vnímám jako politické vydírání Maďarska kvůli nekompromisnímu postoji Maďarska k členství Ukrajiny v EU,“ dodal Fico, kterého citovala agentura Reuters. Naznačil také, že pokud se ustoupí Ukrajině v otázce přijetí do EU, „možná dorazí dodávky ropy“.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval.

Slovensko a Maďarsko nadále nakupují ruský plyn a ropu navzdory snahám EU o úplný přechod na alternativní dodávky. Obě země argumentují, že jejich nedostatek přístupu k námořním terminálům a alternativním trasám diverzifikaci ztěžuje a prodražuje.

Fico také uvedl, že nevěří žádné straně rusko-ukrajinského konfliktu a nemůže říci, kdo je zodpovědný za poškození ropovodu. „Z jedné i druhé strany zaznělo tolik lží, že nemám odvahu říct, kdo bombardoval nebo zničil část ropné infrastruktury,“ řekl Fico novinářům.

Ve stejné době narůstá napětí v Oděse. Server Kyiv Post upozornil, že nespokojený dav zúčtoval s náborovou skupinou armády. Několik náborových důstojníků skončilo v místní nemocnici. Nespokojení lidé totiž proti nim použili slzný plyn. Důstojníky náborové skupiny nezachránil ani fakt, že je doprovázeli policisté. Dav také poškodil vojenské vozidlo a kamery. Není však jasné, kolik lidí bylo přesně zraněno a jak velká zranění utrpěli.

„Místo toho, aby dav vyhověl zákonným požadavkům zástupců Ozbrojených sil Ukrajiny, se dopustil hromadného maření státních aktivit v oblasti mobilizační přípravy,“ uvedlo Územní náborové centrum v Oděské oblasti.

Server Kyiv Independent upozornil, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu došlo v různých částech Ukrajiny k incidentům s náborovými důstojníky. Ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec 9. února parlamentu sdělil, že v roce 2025 obdržel 6 127 stížností na možná porušení zákona ze strany odvodních úředníků. Počet stížností je téměř dvakrát vyšší než v roce 2024, kdy ombudsman obdržel 3 312 podnětů. V roce 2023 podalo podobné stížnosti 514 lidí, oproti pouhým 18 stížnostem v roce 2022. Ukazuje se, že narůstá odpor k odvodům do armády.

Nedostatek personálu pronásledoval Ukrajinu po celou dobu její obrany proti ruské agresi. Ačkoli Ukrajina v dubnu 2024 přijala zásadní návrh zákona o reformě odvodů, mobilizace se ve srovnání s ranými fázemi totální invaze značně zpomalila.

Ukrajina je pod velkým tlakem Ruské federace. Rusko nechává statisíce Ukrajinců mrznout, ale australský stratég a generálmajor ve výslužbě Mick Ryan upozornil, že v roce 2026 se situace na bojišti nepromění, pokud někdo nedosáhne významné technologické změny nebo pokud se nepohnou politické ledy v jednom z hlavních měst – v Kyjevě či v Moskvě. Pokud se ledy pohnou, jednání o konci války mohou posunout potřebným směrem.

„Jediná další věc, která by mohla významně změnit směr války, je výrazný posun v politické vůli v Kyjevě nebo Moskvě,“ napsal Ryan.

 

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/mass-obstruction-draft-officers-injured-in-odesa-following-confrontation-with-civilian-group/

https://twitter.com/WarintheFuture/status/2022897442690404548?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/business/energy/druzhba-oil-supplies-subject-political-blackmail-by-kyiv-slovak-pm-says-2026-02-15/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

