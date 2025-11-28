Lavina kvůli odchodu Kuby z ODS. Kdo jde za ním? Účet pro Fialu

Jihočeský hejtman a dlouholetá výrazná tvář ODS Martin Kuba oznámil na sociální síti Facebook, že po dvaadvaceti letech opouští občanské demokraty a začne budovat vlastní politický projekt. Ve svém videu uvedl, že jeho rozhodnutí není motivováno žádným osobním konfliktem ani nedostatkem energie. „Rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat na předsedu ODS. A není to proto, že bych se nechtěl třeba postavit Martinu Kupkovi, nebo že bych měl málo chuti a energie v politice pracovat. Té mám pořád dost, ale ten důvod je mnohem prozaičtější. Já jsem došel k závěru, že by to nedávalo smysl a že ta strana se v téhle chvíli nedá moc opravit,“ zdůvodnil Kuba svůj odchod.
Zároveň přiznal, že rozhodnutí odejít z ODS po více než dvou dekádách nebylo jednoduché: „Už bych tam nebyl rád. Nechci trávit čas na schůzi a přesvědčovat zasloužilé straníky o tom, že by se mělo něco dělat. Nevidím tam větší víru nebo ochotu po změně,“ uvedl jihočeský hejtman s tím, že není fér být součástí něčeho, s čím není ztotožněn a ani není přesvědčen, že jde strana dobrým směrem.
Nové hnutí má podle jeho slov vzniknout nejprve na jihu Čech a očekává se, že se později může proměnit v celostátní politický subjekt. Jak se bude hnutí jmenovat zatím nechce prozrazovat: „To v tuto chvíli ještě nevím, nechte mi trošku času. Všechno včetně obsahových tezí představíme někdy na začátku roku,“ řekl v prvním rozhovoru po oznámení založení nového hnutí pro Novinky.
Že k tomuto kroku směřuje, naznačil i jeho nový podcast Super Česko, kde se potkává se spoustou lidí a baví se o tom, jak by mělo super Česko vypadat a co udělat pro to, aby jednou všichni v takovém super Česku žili. „Chtěl bych nabízet politiku pro lidi, kteří chápou, že se o ně stát nemá ve všem pořád starat, ale kteří chápou, že jsme jedna společnost, že je potřeba pomáhat i slabším. Jako národ budeme totiž tak silní, jak budou silní ti nejslabší,“ uvedl Martin Kuba.
„Pokud takovou vizi mám a jsem hejtmanem Jihočeského kraje, tak bych měl mít odvahu prosazovat to i na celostátní úrovni. Pro mě to je takový test lídrovství, jestli má člověk odvahu vystoupit se svou vizí a nečekat na to, až se za vás postaví dalších padesát nebo sto lidí. V politice už nějakou dobu jsem, v Jihočeském kraji už máme za sebou příběh, přišel čas, abychom měli ambici nabídnout ho celé České republice. Nejdůležitější je mít vizi. A pak se uvidí, jestli se k ní další lidé přidají. Třeba se během pár dnů ozve padesát lidí, třeba dva tisíce,“ uvedl Kuba, jehož cílem je přinést smířlivější styl politiky, která bude nabízet jasná řešení problémů.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Na dotaz, zda jeho krok příliš neoslabí jihočeskou ODS, odvětil spíše s nezájmem: „Omlouvám se, ale to není moje starost. Jako politik mám být loajální k České republice a k Jihočeskému kraji, kde žiju. A odmítám, že bychom měli dělat politiku kvůli politické straně. I to je věc, která mi na ODS vadí. Řada lidí v ní řeší jenom vnitřní strany a funkce. Ale strana má být naopak jen nástrojem, abychom tvořili takový svět, ve kterém chceme, aby lidé žili. Chtěl jsem, aby s mou politikou byli spokojení lidé, a ne funkcionáři ODS,“ řekl Martin Kuba, který sám nevěří v obrod ODS a nesouhlasil ani s tím, jak strana působila na své oponenty a stavěla se k problémům.
Vondra: Načasování kroku je překvapivé
Reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat. Europoslanec za ODS Alexandr Vondra upozornil, že oznámení Martina Kuby přišlo ve stejný den, kdy ve Sněmovně probíhala mimořádná schůze svolaná poslanci sněmovní menšiny. Ta se týkala možného střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v souvislosti s jeho holdingem Agrofert. „Není to překvapení. Vrabci na střeše o tom šuškali už měsíce. Překvapivé je jen načasování. Proč zrovna dnes odpoledne, když parlament začal projednávat megakonflikt zájmu Andreje Babiše? Chtěl to přehlušit?“ spekuloval politik ODS.
Není to překvapení. Vrabci na střeše o tom šuškali už měsíce. Překvapivě je jen načasování. Proč zrovna dnes odpoledne, když parlament začal projednávat mega-konflikt zájmu Andreje Babiše? Chtěl to přehlušit? https://t.co/rHoLL91QD2— Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) November 27, 2025
Lidé pod Vondrovým příspěvkem reagovali kriticky. Jeden z diskutérů poznamenal, že je to „zbytečný a trapný příspěvek“, a dodal, že pokud si ODS myslí, že voliče zajímá konflikt zájmů Andreje Babiše víc než odchod Martina Kuby, „je strana opravdu ztracená“.
Další komentující pak připomněl, že „vrabci si šuškali už měsíce“, že v jihočeské ODS je napětí, a vyčetl Vondrovi, že místo řešení situace ze strany vedení „se to snaží hodit na Babiše“, což podle něj dokresluje „fázi agónie“ celé strany.
Další reagující připomněl, že tvrzení o tom, že Martina Kubu ovládá Andrej Babiš, nedává logiku. Pokud by to byla pravda, pak se ptá: „Jak je možné, že jste ho v ODS tolik let trpěli?“ a dodal, že výsledky voleb v Jihočeském kraji ODS zjevně nevadily. Podle něj je takové „konspirování úsměvné“ a uzavřel výzvou, že by se strana měla „chytit za nos a začít z levicové ODS dělat to, co má být“, místo brečení na sociální síti.
Někdejší ministr školství a později financí Ivan Pilip naznačil, že odchod populárního jihočeského hejtmana z ODS podle něj nezmění celostátní preference strany: „Odhadovaný dopad na celostátní preference ODS: 0,00 %,“ napsal a v následné diskusi pak vyjádřil názor, že „být dobrým hejtmanem je jiná disciplína než celostátní politika“.
Odhadovaný dopad na celostátní preference ODS: 0,00 %. pic.twitter.com/EdT1rBi3zg— Ivan Pilip (@ivan_pilip) November 27, 2025
Když někteří diskutující pod jeho příspěvkem napsali, že považují Kubovo rozhodnutí založit nové hnutí spíše za odvážný krok, Pilip jejich pohled odmítl slovy: „Sólový hráč sám na sebe,“ dal najevo, že podle něj Kuba sice může působit rozhodně, ale ve skutečnosti hraje především na vlastní ambice.
Solový hrač sám na sebe— Ivan Pilip (@ivan_pilip) November 27, 2025
Zahradil: ODS hrozí, že vypadne ze Sněmovny
Do debaty pod Pilipovým příspěvkem vstoupil také bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil, který aktuálně spolupracuje s Motoristy. V reakci na Pilipův komentář o nulovém dopadu Kubova odchodu na preference ODS se ho přímo zeptal, jak přesně to v číslech myslí. „Tedy pro ODS stále něco mezi 10 až 15 % max, tak jste to myslel?“ tázal se. „Bylo by to sice moc, ale pořád je to dvakrát víc, než mají Motoristé,“ odvětil Ivan Pilip. Nemálo uživatelů v diskusi nový projekt Martina Kuby vítalo s tím, že by mohlo přijít něco, co bude dávat smysl.
To by sice nebylo moc, ale pořád 2x víc než Motoristé.— Ivan Pilip (@ivan_pilip) November 27, 2025
Zahradil se však k tématu nevrátil jen v odpovědi Pilipovi. Na síti X zároveň hodnotil situaci uvnitř ODS a varoval, že ODS je stižená slepotou a není jí pomoci a hrozí jí, že ODS brzy vypadne ze Sněmovny. „Když přišel v roce 2014 do čela ODS P. Fiala, měla 18 tisíc členů. Dnes je na polovině toho stavu. Ale vzkaz zní: nic se neděje, budeme to dělat pořád stejně, jen vyměníme Fialu za Kupku (což je jako vyměnit Sobotku za Hamáčka). Strana, stižená slepotou. Není jim pomoci,“ uvedl Zahradil.
Narážel na situaci z roku 2018, kdy se předsedou tehdejší ČSSD stal Jan Hamáček a vystřídal tak v jejím čele bývalého premiéra Bohuslava Sobotku. Straně tato personální změna ale nepomohla a v roce 2021 ze Sněmovny vypadla, ani letos se jí nepodařilo se vrátit.
Ti, co zůstávají, zůstávají ze setrvačnosti. Stejně jako jejich voliči.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 28, 2025
Kam vede setrvačnost, mohou povídat v ČSSD, KSČM i KDU-ČSL (které před pádem do nicoty zachránilo jen Spolu).
Za 1-2 volební období bude ODS také mimo Sněmovnu.
Grolich: S Kubou jsem mluvil, nejdu do toho
K novému hnutí Martina Kuby se na sociálních sítích vyjádřil také jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Lidé se na něj začali obracet s dotazy, zda se k jihočeskému hejtmanovi nepřidá a nestane se součástí nově vznikajícího projektu. Grolich uvedl, že se s Martinem Kubou sice o společném angažmá bavili, ale rozhodl se do nového hnutí nevstoupit a zůstává věrný KDU-ČSL.
Ptáte se mě teď hodně na Martina Kubu:— Jan Grolich (@JanGrolich) November 28, 2025
?Ano, bavili jsme se o tom.
? Ne, nepůjdu do toho.
Jejich jména se často skloňují společně, protože loňské krajské volby byly pro vládní strany převážně neúspěšné. V řadě regionů zvítězilo hnutí ANO, zatímco Martin Kuba a Jan Grolich byli jedni z mála zástupců vládních stran, kterým se podařilo ve svých krajích zvítězit.
Pod Grolichovým příspěvkem se rychle objevily různé reakce. Jeden uživatel vyzýval, že by i Grolich měl „někam jít“, protože podle něj patří k málu politiků, kteří dokážou obstát i mimo svůj region.
Další diskutér se naopak pustil do kritiky Martina Kuby a tvrdil, že jde „jen o lokálního politika“, který podle něj nemá dostatečný přesah na celostátní úroveň.
Svůj komentář přidal i moderátor podcastu Insider Michal Půr, který připomněl, že o plánu Martina Kuby opustit ODS se mluvilo už dříve. Naznačil zároveň, že do připravovaného hnutí míří i jedna výrazná posila, zatím ale nejmenoval.
Dle předpokladů, jak jsme říkali pár týdnů zpět v @InsiderCz. Na cestě do nového hnutí i jedna výrazná posila. Ale to si necháme na jindy?? https://t.co/4UIfqNui3F— Michal Půr (@michalpur) November 27, 2025
Pod Půrovým příspěvkem se okamžitě rozjela diskuse o tom, kdo by mohl být onou avizovanou výraznou posilou nového hnutí. Mezi tipy se objevilo i jméno Miroslava Kalouska, ale dotyčný k němu dodal, že „Kalousek je extrémně nenáviděný v Česku“, a proto by podle něj nebyl strategickou volbou.
Další přispěvatel reagoval mnohem dramatičtěji a napsal, že bychom si „měli pamatovat tento den“, protože podle něj jde o „definitivní konec ODS“.
Jiný komentující naopak litoval samotného Martina Kuba a uvedl, že je „škoda šikovného člověka“, protože pokud založí nové hnutí a vstoupí do celostátní politiky, může být sebelepší, ale on osobně to „volit nebude“.
Během čtvrteční mimořádné schůze Sněmovny Martina Kubu zmiňoval předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Jeden z uživatelů sítě X proto nyní spekuloval, že nové hnutí Martina Kuby by mohlo sehrát roli mostu mezi ODS a ANO. „Vsadím se, že hejtman Kuba sebere přeběhlíky z ODS a budou kolaborovat s Babišem. Babiš tomu udělal předpolí při tom včerejším blábolení. Ví totiž, že s tou tlupou poloopic z SPD a moto nemá šanci. Takhle se krásně spojí s “kmotry” z ODS, které tak “nenávidí”,“ uvedl.
Vsadím se, že hejtman Kuba sebere přeběhlíky z ODS a budou kolaborovat s Babišem. Babiš tomu udělal předpolí při tom včerejším blábolení. Ví totiž, že s tou tlupou poloopic z SPD a moto nemá šanci. Takhle se krásně spojí s “kmotry” z ODS, které tak “nenávidí”.? pic.twitter.com/rj6PLWyTVe— Dingo???????? (@dngcze) November 28, 2025
Moderátor a politický marketér Petros Michopulos reagoval na nové hnutí Martina Kuby s ironickým komentářem: „Tak svého knížete už má, teď ještě nějaký dobrý název. Navrhuji Hluboká sobě,“ poznámka přitom naráží na dlouhodobě popisovaný fenomén jihočeské politiky: Hluboká nad Vltavou byla v minulosti opakovaně spojována s vlivovými strukturami kolem podnikatele Pavla Dlouhého, kterého některá média označovala za „kmotra z Hluboké“. A právě s touto mocenskou sítí býval v různých komentářích spojován i Martin Kuba, který zde vybudoval mimořádně silnou lokální základnu.
Tak svého knížete už má, teď ještě nějaký dobrý název??. Navrhuji Hluboká sobě??. pic.twitter.com/6KzO1dqbtw— Petros Michopulos (Kecy&Politika) (@PetrosKecyaPoli) November 27, 2025
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek vidí Kubův úspěch v širším kontextu jihočeské identity a tradiční nedůvěry vůči „Praze“. „Úspěch Martina Kuby je dobré vnímat i v souvislosti s tím, jak se Jižní Čechy od pradávna snaží nepodřizovat ‚Praze‘ a ‚žít si po svém‘ – počínaje, ale nekonče, Rožmberky. I dnes si zachovaly opatrný přístup k povrchním a tím i škodlivým ‚novotám‘ z centrál. Tam se ještě nestydí za to, že se navzájem znají a nevidí nic špatného na tom, když si i právě proto pomáhají, přestože se občas politici i ‚novináři‘ z Prahy snaží místní vazby zničit,“ napsal Blažek, který pozastavil členství v ODS poté, co kvůli bitcoinové kauze podal demisi a také odstoupil z kandidátky do podzimních voleb.
Podle něj Kuba stojí na hluboké regionální soudržnosti, která je v Jihočeském kraji tradiční a odolná vůči vlivům z centra: „Tam se zatím žije opak “moderního”, neosobního světa hřibovského, plného prázdných floskulí, šaškování a bezostyšné agresivity, jejímž výsledkem není hmatatelného pro nikoho, kromě samotného Hřiba, nic. (Ovšem transparentně!) Fenomén Kuba se mohl rozvinout jen v Jižních Čechách. Uvidíme, zda uspěje i jinde,“ doplnil Pavel Blažek.
V následné diskusi se proti jeho slovům ohradil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj Kuba místo práce uvnitř strany zvolil únik do nového hnutí, zatímco on sám tvrdí, že u Pirátů dokázal prosadit změnu kurzu, aniž by stranu opustil. „Done Pablo, ten rozdíl mezi Hřibem a Kubou je spíš v tom, že Hřib se nebál jít přesvědčovat spolustraníky o tom, že je nutné změnit kurz. A úspěšně vycentroval Piráty. Zatímco Kuba prohlásil, že ODS je nereformovatelná, aniž by to vůbec zkusil. Politika je prostě o odvaze,“ uvedl šéf Pirátů.
Done Pablo, ten rozdíl mezi Hřibem a Kubou je spíš v tom, že Hřib se nebál jít přesvědčovat spolustraníky o tom, že je nutné změnit kurz. A úspěšně vycentroval Piráty. Zatímco Kuba prohlásil, že ODS je nereformovatelná, aniž by to vůbec zkusil. Politika je prostě o odvaze.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 28, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská