26.12.2025 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pomoci Ukrajině.

Vondráček (Svobodní): Rozdávání peněz pro Ukrajinu z erárního je hrozně laciné
Není až tak důležité, jestli jsou přesná čísla Kielského institutu o tom, že státní pomoc ČR již překročila 282 miliard korun, nebo jestli jsme do muniční iniciativy dali 1,5 nebo 2,5 miliardy. Podstatný je princip. Ten vyjadřuje libertarián Milton Friedman, autor citátu: „Kdo chce činit dobrodiní, má tak dělat ze svého.”

Rozdávání peněz z cizího a z erárního je hrozně laciné, a taky neefektivní a neupřímné. Kdo mne zná, ví, že sám žiju skromně, ale smysl pro pomáhání mi snad nechybí. Politická póza a pomoc ovšem nejsou totéž!

Pod příspěvkem Českého rozhlasu se strhly hejty o tom, že jsme sobci a netrápí nás utrpení lidí na Ukrajině. Jsou ovšem i tací, kteří vidí cynismus ve zcela opačném postoji.

ZDE si můžete připomenou, že právě reálná a pomoc vlastními silami Svobodným cizí není.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
