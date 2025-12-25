Vondráček (Svobodní): Rozdávání peněz pro Ukrajinu z erárního je hrozně laciné

Není až tak důležité, jestli jsou přesná čísla Kielského institutu o tom, že státní pomoc ČR již překročila 282 miliard korun, nebo jestli jsme do muniční iniciativy dali 1,5 nebo 2,5 miliardy. Podstatný je princip. Ten vyjadřuje libertarián Milton Friedman, autor citátu: „Kdo chce činit dobrodiní, má tak dělat ze svého.”
Rozdávání peněz z cizího a z erárního je hrozně laciné, a taky neefektivní a neupřímné. Kdo mne zná, ví, že sám žiju skromně, ale smysl pro pomáhání mi snad nechybí. Politická póza a pomoc ovšem nejsou totéž!
Pod příspěvkem Českého rozhlasu se strhly hejty o tom, že jsme sobci a netrápí nás utrpení lidí na Ukrajině. Jsou ovšem i tací, kteří vidí cynismus ve zcela opačném postoji.
ZDE si můžete připomenou, že právě reálná a pomoc vlastními silami Svobodným cizí není.
Mgr. Libor Vondráček
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.