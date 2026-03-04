AOPK ČR: Vodáci vrankám v Jizeře neškodí, ukázala studie

Vodáci splouvající řeku Jizeru v chráněné krajinné oblasti Český ráj aktuálně neohrožují populace chráněných ryb vranek obecných. Přesto, pokud stav vody výrazně poklesl, měli by vodáci na ryby dávat pozor.

Ukázala to studie Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR. Jejím zadavatelem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Dopady rekreačního splouvání na vranku obecnou studie sledovala vloni a předloni v chráněné krajinné oblasti Český ráj, v evropsky významné lokalitě Průlom Jizery. Vodácky velmi silně zatíženou část Jizery u obce Rakousy srovnala s kontrolní lokalitou v nedalekém Splzově. Zaměřila se na letní období, kdy je řeka nejvíce využívaná.

Vranka obecná je drobná ryba žijící u dna v proudných úsecích potoků a řek. Potřebuje chladnou, čistou a dobře okysličenou vodu a jako úkryt i místo tření využívá prostor mezi kameny. V minulosti byla běžná, z řady toků ale vymizela kvůli znečištění a úpravám koryt. Proto patří mezi celostátně ohrožené chráněné druhy a vyžaduje preventivní ochranu.

Výzkumníci vybrané jedince opatřili čipy a jejich výskyt a pohyb následně sledovali mobilní anténou a anténami umístěnými v řece. Součástí bylo také vyhodnocení vodáckého provozu pomocí časosběrných záznamů a vytipování rizikových mělčin – štěrkových a kamenných lavic, kde dochází ke kontaktu lodí se dnem a častému brodění. Cílem studie bylo zjistit, zda vysoká intenzita splouvání negativně neovlivňuje místní populaci vranky.

Grafy počtů lodí zdokumentovaly velmi vysokou zátěž Jizery u Rakousy s tisícovkami lodí  za sezónu [1] , zatímco kontrolní lokalita Splzov je vodáky využívána minimálně. Podíl vranky obecné na celkovém úlovku se v průběhu tří letních měsíců zvyšuje v obou lokalitách a trendy jsou velmi podobné, grafy neukázaly pokles vranky v lokalitě s intenzivním vodáctvím. „Rozdíly mezi proudnými úseky a tišinami jsou malé – vranka je častější v proudných úsecích, ale rozdíly nejsou statisticky významné,“ přibližuje Jan Augustynek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Velikost vranek se mezi lokalitami výrazně neliší, pouze ve Splzově se místy vyskytuje o něco více větších jedinců. Druhové složení rybího společenstva je v obou lokalitách podobné; dominantními druhy jsou vranka obecná, mřenka mramorovaná a střevle potoční. Některé vzácnější druhy se vyskytují pouze lokálně, například mihule potoční žila v daném období pouze v Rakousech. Telemetrická data ukázala, že většina označených vranek setrvává dlouhodobě v relativně malém prostoru, výraznou migraci mezi úseky výzkumníci nezaznamenali.

Výsledky sledování tedy nepotvrdily negativní dopady, populace vranky obecné je v obou sledovaných lokalitách Rakousy a Splzov početná a stabilní, odhady naznačují řádově tisíce dospělých jedinců v každé lokalitě.  „Samozřejmě ale platí, že při nízkých průtocích výrazně roste podíl posádek, které vystupují z lodí, přetahují je a brodí korytem – právě v mělkých, kamenitých proudech, kde se vranky vyskytují nejčastěji. To zvyšuje riziko mechanického poškození ryb i narušení jejich úkrytů a proto AOPK ČR posílí v tomto období informovanost návštěvníků,“ říká Jan Augustynek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

