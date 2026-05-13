Lesy ČR: Zveme už tuto sobotu do lesů na 67 míst v zemi

„Velmi si ceníme toho, že se nám při přípravě této ojedinělé akce podařilo vytvořit komunitu lidí se společným zájmem o přírodu i šetrné hospodaření. Spolu s lesníky jsou to zejména mladí ochránci přírody nebo úspěšní paralympionici z Milána. Poprvé se na programu podílí i většina záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody,“ řekl Martin Zajíček, ředitel komunikace
a vnějších vztahů Lesů ČR.
Každá lokalita je jedinečná. Lidé si tak nemusejí vybírat jen podle toho, kde bydlí nebo mají chalupu, ale taky podle programu. Tedy jestli chtějí jít na krátkou procházku, vidět v akci lesnickou techniku nebo třeba dalekohledem pozorovat zvěř v oborách. Mimořádným momentem bude určitě společné vypouštění zvířat ze záchranných stanic zpět do přírody.
Veškeré informace jsou zveřejněné ZDE nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci, kde je možné se na akci přihlásit. „Vzhledem k tomu, že je kapacita většiny míst omezená a chceme, aby si všichni tento den užili naplno, doporučujeme přihlášení. Zabere jen pár vteřin,“ dodal Zajíček. Všichni registrovaní na místě dostanou milý dárek.
Na řadě míst taky bude na ohni opečený zvěřinový špekáček a další zvěřinové speciality, jako třeba v Dachovech, na Konopišti, Rumburku nebo na Křivoklátu.
