ČSÚ: Dubnový vývoj cen opět výrazně ovlivnily pohonné hmoty

Meziměsíční srovnání
Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 0,5 %. V oddíle doprava byly vyšší především ceny pohonných hmot a maziv o 7,3 %. Ceny automobilů vzrostly o 0,3 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší zejména ceny destilátů a likérů o 2,1 %, tabákových výrobků o 0,6 % a vína o 1,9 %. Růst cen v oddíle bydlení byl ovlivněn především vyššími cenami nájemného za bydlení o 0,4 % a tepla a teplé vody o 0,9 %. Na meziměsíční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly především ceny vepřového masa o 8,8 %, drůbežího masa o 4,0 %, brambor o 8,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 12,4 % a vajec o 3,8 %. Naopak vzrostly ceny ovoce o 1,8 %, zeleniny o 1,4 %, cukru o 13,5 %, margarínu a podobných výrobků o 11,1 %, nealkoholických nápojů o 0,9 %, čokolády a kakaa o 2,3 % a olejů a tuků o 2,0 %. V oddíle rekreace, sport a kultura byly nižší ceny organizované dovolené a zájezdů o 3,0 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,7 % a ceny služeb o 0,3 %.
Meziroční srovnání
„Vývoj spotřebitelských cen byl v dubnu opět významně ovlivněn pohonnými hmotami. Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44,50 Kč/l a benzín Natural 95 za 41,10 Kč/l. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,5 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v březnu. Toto zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava. V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a maziv na 24,6 % (v březnu růst o 13,1 %).
Na meziroční růst cenové hladiny měly v dubnu největší vliv již výše zmíněné ceny v oddíle doprava (nárůst o 8,7 %). Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny destilátů a likérů o 5,8 %, vína také o 5,8 %, piva o 2,7 % a tabákových výrobků o 5,6 %. V oddíle bydlení, kromě nákladů vlastnického bydlení, byly vyšší ceny nájemného za bydlení o 6,3 %, materiálů a služeb pro drobné opravy a údržbu bydlení o 3,9 %, vodného o 3,9 %, stočného o 3,8 % a tepla a teplé vody o 1,9 %. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 % a zemního plynu o 5,6 %. V oddíle stravovací a ubytovací služby vzrostly ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ubytovacích služeb o 6,4 %. Vývoj cen v oddíle rekreace, sport a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami rekreačních služeb o 6,1 %. Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly ceny vepřového masa o 15,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 28,9 %, másla o 25,2 % a brambor o 30,4 %. Pokračoval pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde se snížily ceny oděvů o 2,1 % a ceny obuvi o 4,6 %.
Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 5,5 % (v březnu o 5,4 %), zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 102,2 %. (Více informací: Metodická poznámka.)
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,1 % a ceny služeb o 4,8 %.
Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2025 byla v dubnu 101,9 % (v březnu 101,4 %).
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,2 % (v březnu také 2,2 %).
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)
Podle předběžných výpočtů HICP v dubnu v Česku meziměsíčně vzrostl o 0,5 % a meziročně o 2,1 % (v březnu o 1,5 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v dubnu 2026 za Eurozónu 3,0 % (v březnu 2,6 %), v Německu 2,9 % a na Slovensku 4,0 %. Nejvíce ceny v dubnu vzrostly v Bulharsku (o 6,2 %) a nejméně ve Finsku (o 2,3 %).
Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v březnu 2,8 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v únoru. Nejvyšší byla v březnu v Rumunsku (9,0 %) a nejnižší v Dánsku (1,0 %).
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku