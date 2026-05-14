Bojovník za legalizaci opustil Piráty. Ostře kritizuje směřování strany

„Definitivně odcházím z Česká pirátská strana. Jestli se někdy rozhodnete mě volit, tak mě hledejte na kandidátce hnutí Jsme Praha 2 a už mě prosím nespojujte s Pirátskou stranou,“ oznámil Veverka na svém facebookovém profilu, že v nadcházejících volbách bude kandidovat za jiné politické uskupení.
Jedním z hlavních důvodů odchodu je podle něj postoj vedení Pirátů k Vladimíru Votápkovi: „Důvodem k mému odchodu je mimo jiné přetrvávající podpora kariérního komunisty Vladimíra Votápka předsedou Zdeňkem Hřibem a vedením strany,“ pokračoval.
„Považuji za nepřijatelné, aby Piráti, kteří se profilovali jako odpůrci komunismu, podporovali bývalého učitele marxismu-leninismu a veřejně ho prezentovali jako svou tvář a odborníka na zahraniční politiku,“ upřesnil sovu kritiku vůči Votápkovi.
Veverka zároveň tvrdí, že se Piráti vzdálili původním hodnotám, na kterých vznikali. „Dlouhodobě mi vadí odklon od původního pirátského programu, kdy se strana zvolením Zdeňka Hřiba předsedou Pirátů transformovala na populistický marketingový projekt bez obsahu a identity,“ napsal.
„Politický subjekt, který ovládla nekritická skupina lidí, jež bez odporu přikyvuje aktuálnímu vedení a nové mocenské vlně. Místo odbornosti, otevřené diskuse a odvahy převládla servilnost, loajalita a snaha hlavně si udržet politické funkce a vnitrostranické pozice,“ popsal negativní změnu atmosféry uvnitř strany.
Kromě toho se ve svém vyjádření pustil také do komunální politiky Pirátů v hlavním městě. „Osobně se mi dále velmi nelíbí pirátská podpora invazivního developmentu v centru Prahy, nekritická podpora demolice kulturních památek, neschopnost koordinovat dopravní stavby nebo nekompetentní péče o svěřený majetek,“ uvedl.
Rovněž ostře kritizoval propojení Pirátů s hnutím Praha sobě: „Stejně problematické mi připadá i dlouhodobé prorůstání lidí z Prahy sobě do fungování Pirátů na pražském magistrátu. Za absurdní považuji situaci, kdy někteří zastupitelé zvolení za Piráty mají ve svých kancelářích spolupracovníky z jiného politického subjektu,“ dodal Veverka s tím, že to v něm posiluje pocit, že strana postupně ztrácí vlastní tvář, směr i důvěryhodnost.
„Odcházím sice od Pirátů, ale neodcházím z komunální politiky. Stále mám jako zvolený zastupitel městské části Praha 2 odpovědnost vůči všem svým spoluobčanům i povinnost hájit zájmy obce,“ uzavřel Veverka, jemuž skončí mandát letos v říjnu.
