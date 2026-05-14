Jakl: Nitky za Petrem Pavlem. Hloupé a dětinské výkřiky z Hradu

Ladislav Jakl je znám jako dlouholetý blízký spolupracovník prezidenta Václava Klause. Příliš už se neví, že platí za velkého znalce piva a pivní kultury vůbec. První minuty rozhovoru se proto točily kolem českého národního nápoje s dlouhodobě klesajícího trendu v jeho pití.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Podílí se na tom několik faktorů. Nerad to říkám, ale první je víceméně objektivní, protože se postupně mění životní styl, život se individualizuje, lidé se méně stýkají, méně chodí na rande, mají méně vztahů i méně sexu. Potřeba pospolitosti včetně setkání v hospodě klesá. Stejně tak se mění struktura nápojů. Jsou to věci, které zahrnují spousty přímých i nepřímých faktorů. Pak je zde hodně věcí, kterým jde stát, legislativa i exekutiva naproti. To jsou obrovsky složité podmínky pro celý gastrosektor, ale i pro pivovarnictví. Další omezení plynou ze svého boje proti alkoholu. Potom jde o věci daňové a regulace ekonomiky. Nemluvě o tom, že u piva se platí spotřební daň, která se u vína neplatí. Je to velká nespravedlnost. Velký vliv mají rostoucí ceny energií,” popisuje Jakl.
Připomíná, že obrovský přelom v celém odvětví přinesl covid a lockdowny. „Bydlím na pražském Starém Městě a ještě před pár lety tam bylo sedm pivovarů. Nyní jsou dva. Všechny skončily během covidu. Obrovské ztráty počítají všichni, jak mikropivovary, tak velké průmyslové pivovary. Celý covid postrčil vývoj návyků. Když se vytratila možnost, postupně se vytratila i potřeba vůbec někam ven chodit,” podotýká Ladislav Jakl a rozebírá, proč dnešní mladá generace ztrácí zájem o pivo i alkohol obecně.
Prozrazuje také, že za současné hradní administrativy Petra Pavla na byla z areálu Pražského hradu vypuzena dlouholetá tradiční akce, u jejíhož zrodu stál. Festival minipivovarů. Akce se na Hradě konala i po odchodu Václava Klause a tedy i Ladislava Jakla. Působení Petra Pavla ale nepřežila.
„Správně bychom měli za měsíc čekat další ročník festivalu, ale nebude poprvé od roku 2021. Nekoná se pro obtížnější dohodu s personálem nové hradní kanceláře,” uvedl.
Jak hodnotit dosavadní působení prezidenta Pavla? Ladislav Jakl má desetileté zkušenosti s fungováním prezidentské kanceláře. “Prezident je v našem systému politický hráč specifického postavení. Momentální spor má dvě příčiny. Prezident se vysloveně rozchází v důležitých agendách, které mají být předmětem summitu v Turecku, a vláda má tisíc důvodů si myslet, že by tam Pavel vládní pozici nezastával,” popisuje bývalý šéf prezidentského sekretariátu.
Na otázku, zda Petr Pavel rozumí reálné politice a dovede uvažovat několik kroků dopředu, reagoval Jakl následovně. „Když se objevilo jeho jméno mezi prezidentskými kandidáty, neexistoval žádný člověk z 10 milionů lidí, který by si pamatoval jakýkoli jeho politický článek, projev, rozhovor, stať nebo vystoupení. Nikdy nic o ničem. Tak nějak se předpokládalo, že bude patřit k téhle partě, ale že by se předpokládalo, že ponese zodpovědnost za svá slova a rozhodnutí, to nikdy v životě ne. Neblahým důsledkem přímé volby je, že se z kampaně stává souboj marketingových produktů, jejichž politické zázemí bude skryto a za nitky bude tahat někdo jiný, což se evidentně děje i v tomhle případě. Co se zde odehrává? Nic menšího než boj o moc. Boj o to, která ústavní role si vybojuje v rámci Ústavy větší krajíc a která menší. Neustálé cyklické výkřiky o Ústavním soudu a žalobách jsou hloupé a dětinské. Ústavní soud tu nemáme od toho, aby rozhodoval politické pře,” sděluje jednoznačně Ladislav Jakl.
