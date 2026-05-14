Ševčík (SPD): Toto, co se tu děje, je proti zájmům České republiky

14.05.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Projev na 18. schůzi Poslanecké sněmovny ke stanovisku vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Dámy a pánové, nezlobte se na mě, budu velmi rychlý. Považuju to, co se tady děje teď, sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který pořádá sjezd mimo území Německa – ještě navíc v Brně, kousek od Kounicových kolejí – tak je to naprostá arogance moci. Je vidět, že je to podporováno bývalou pětikoaliční vládou. Podívejme se na ně, jací jsou to vlastenci. Kdo tady z nich je? Nikdo. Dokonce bych řekl, že se dá říct, že jsou to vlastizrádní představitelé těchto politických stran.

Bohužel, široká veřejnost není plně informována, jak to vlastně se Sudetoněmeckým landsmanšaftem je. Musím zdůraznit, že sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky je naprosto nevhodný a nežádoucí. Není to sjezd zájmového a bezelstného spolku. Je to sjezd spolku, který byl založen a dlouhá léta přímo řízen nacistickými zločinci, o jejichž vydání bývalá Československá republika opakovaně neúspěšně žádala.

Odsun sudetských Němců byl realizován – to je potřeba zdůraznit – na základě Postupimské dohody, ne Benešových dekretů. Postupimská dohoda byla realizována 2. srpna 1945. Co mnozí neví, je to, že tento odsun vymyslela Anglie v podobě Churchilla a dalších, kteří přesvědčili tehdy Spojené státy americké a Sovětský svaz, že se musí vzdát toho, aby Němci se dále snažili ovládat území, kde působili.

Nutno taky podotknout, že na konci třicátých let proběhl jiný proces, a to je vyhnání Čechů ze Sudet. V roce 1938 tehdejší statistiky uváděly, že z pohraničí bylo evakuováno více než 171 000 vyhnaných, a to přes 18 500 Židů. Takže prosím, uvědomme si to a buďme (pojďme?) takhle – (Předsedající: Čas.) – říct, že toto, co se tu děje, je proti zájmům České republiky.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
