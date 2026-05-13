Rajchl (PRO): Oni si umí půjčovat a fantasticky utrácet. Jen jim moc nejde ty dluhy splácet.

Matěj Hlavatý je nejen poslancem za STAN, nýbrž také starosta obce Tetín.
Ta má zhruba 160 obyvatel.
A přesto Matěj z Tetina dokázal zaseknout sekyru ve výši 18 milionů Kč a dostal obecní rozpočet do faktického bankrotu, z něhož jej nyní vytahuje finanční výpomocí Královéhradecký kraj.
A přesně takhle by dopadla celá naše země, pokud byste ji svěřili do rukou těchto lepševických dobrodruhů.
Oni si umí půjčovat a fantasticky utrácet.
Jen jim moc nejde ty dluhy splácet.
Navrhuji proto hnutí STAN nové předvolební heslo:
Chcete Českou republiku přivést k bankrotu? Volte STAN!
JUDr. Jindřich Rajchl
