AOPK ČR: Vzácný motýl modrásek komonicový potřebuje v Bílých Karpatech speciální péči

Vymizel především kvůli tomu, že se v krajině přestalo tradičně hospodařit. Regionální akční plán na jeho záchranu nyní schválila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Tento nenápadný motýl dříve obýval teplé stepní oblasti po celé České republice. Avšak po druhé světové válce se zásadně změnilo zemědělské využívání krajiny a modrásek komonicový postupně vymizel. Podobně jako jiní motýli má totiž velké nároky, jeho housenky se živí jediným druhem rostliny – úročníkem bolhojem. Ta ale zvládne vyrůst jen na místech, která nejsou zarostlá vysokou travou či dřevinami. V plánu na záchranu modráska se proto zaměřujeme právě na péči o takové lokality. Počítáme i s umělým odchovem a vypuštěním motýlů či housenek na vhodná místa,“ vysvětluje Václav John z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V Bílých Karpatech proběhlo v letech 2018–2022 mapování modráska komonicového, které potvrdilo výskyt několika populací – největší na Vyškovci a ve Vyškoveckých Bošačkách, menší pak na Žítkové, ve Starém Hrozenkově, na Mikulčině vrchu a v okolí Lopenického sedla.

„Péče o místa, kde modrásek komonicový doposud žije, není jednoduchá. Je potřeba, aby se louky kosily po částech, důležité je i správné načasování. Modráskovi prospívá i pastva, především skotu a koní, ale jen do určité míry. Proto se zaměříme také na spolupráci s místními hospodáři, bez nich by to určitě nešlo,. V neposlední řadě hraje důležitou roli propojení jednotlivých populací, které je klíčové pro zajištění jejich stability.“ vysvětluje Tomáš Ernest Vondřejc z Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření. Záchranných programů pro ohrožené druhy nyní běží již čtrnáct, díky nim se v naší přírodě udržují třeba sysli, užovky stromové či hořečky. Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE nám umožňuje zaměřit se i na další druhy – jedním z nich je právě modrásek komonicový. Denní motýli jsou totiž velmi ohroženou skupinou – za posledních 60 let u nás už vyhynulo 19 druhů, “ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Regionální akční plány slouží k záchraně populací ohrožených druhů rostlin a živočichů na regionální úrovni. Často se mezi ně vybírají tzv. deštníkové druhy, jejichž ochranou se pomůže řadě jiných rostlin a živočichů s podobnými nároky na prostředí. Záchranné programy se zpracovávají na celorepublikové úrovni. Více ZDE.

