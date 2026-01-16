AOPK: Spolupráce ochrany přírody a vlastníka pozemků přináší výsledky

16.01.2026 22:09 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pokračuje obnova evropsky významné lokality Dářská rašeliniště.

AOPK: Spolupráce ochrany přírody a vlastníka pozemků přináší výsledky
Foto: AOPK.cz
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Dářská rašeliniště zahrnují národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště a Dářko. Na Vysočině jde o unikátní projekt, který od počátku probíhá v úzké spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s většinovým vlastníkem pozemků, společností KINSKÝ Žďár, a.s. Dářská rašeliniště patří k nejcennějším mokřadům Žďárských vrchů.

Rezervace Dářko byla vyhlášena již v roce 1933 na základě doporučení lesníka Ing. Bakesche a díky podpoře tehdejších vlastníků pozemků Eleonory a Zdenko Radslava Kinských, kteří si uvědomovali mimořádnou přírodní hodnotu zdejších rašelinišť. Uvážlivým a na svou dobu pokrokovým přístupem se zasloužili o založení jednoho z prvních chráněných území v tehdejším Československu.

V posledních letech se však v celém území začaly projevovat negativní změny. Dřívější odvodnění v kombinaci s dopady klimatické změny způsobily postupný pokles hladiny podzemní vody a zarůstání původně otevřených rašelinišť. To zhoršovalo podmínky pro vzácné mokřadní rostliny, jako jsou klikva bahenní, suchopýr pochvatý, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá či vlochyně, ale také pro unikátní populaci borovice blatky, obojživelníky, vážky či specializované druhy motýlů, například modráska stříbroskvrnného.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 14546 lidí

„Bez aktivní péče by rašeliniště postupně ztrácela své klíčové funkce. Bylo proto potřeba obnovit přirozený vodní režim a zvýšit hladinu vody, aby se zachovaly cenné biotopy i druhy, které je k životu potřebují,“ říká Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Při lesním hospodaření se dlouhodobě snažíme maximálně využívat přírodní procesy, jako je přirozená obnova lesa, a jsme si dobře vědomi významu zadržování vody v krajině, tedy i v lesích. I proto jsme projekt revitalizace rašelinišť na našem majetku rádi podpořili,“ doplňuje Constantin Norbert Kinský, majitel a předseda představenstva společnosti KINSKÝ Žďár, a.s.

„Spolupráce s hospodáři je pro nás klíčová. Charakter krajiny chráněných krajinných oblastí totiž odedávna spoluvytvářeli lidé a uvážlivé hospodaření i dnes přispívá k zachování jedinečné přírody. Spolupráce ochrany přírody a hospodářů přináší benefity oběma stranám – usnadňuje třeba získání evropských financí na smysluplné projekty,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Revitalizační práce již přinášejí první výsledky. Na plochách výrazně zarostlých třtinou byla stržena svrchní vrstva půdy, což zvýší rozmanitost bylinného patra. Byly vybudovány nové tůně, obnovily se mokřadní plochy a započaly práce na prosvětlení porostů. V současnosti se částečně zahrnují či přehrazují odvodňovací kanály v okolí rezervace Dářko. Práce probíhají za účasti biologického dozoru i pod archeologickým dohledem.

Po dokončení technických zásahů vedoucích ke zvýšení hladiny podzemní vody se bude o revitalizované plochy nadále pečovat, aby se pozitivní změny v území stabilizovaly. Dářská rašeliniště tak zůstanou skutečnou perlou Žďárských vrchů i do budoucna.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme:

AOPK: Nastává rok chráněných krajinných oblastí pod záštitou UNESCO
AOPK ČR: Tůně u mikulčického hradiště ukrývají cenné rostliny i bezobratlé
AOPK ČR: Revitalizace rybníčku u Starých Hutí pomohla
AOPK: Nová přírodní rezervace Suťové lesy u Turnova chrání nejen les

Zdroje:

https://www.aopk.gov.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Vysočina , příroda , revitalizace , TZ , AOPK

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

AOPK: Spolupráce ochrany přírody a vlastníka pozemků přináší výsledky

22:09 AOPK: Spolupráce ochrany přírody a vlastníka pozemků přináší výsledky

V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pokračuje obnova evropsky významné lokality Dářská rašelin…