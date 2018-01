Akademie věd: Karikatury českých vědců a vědkyň putují po USA

15.01.2018 16:10

Výstava o osobnostech české vědy poputuje na jaře do Memphisu v Tennessee, kde se v květnu každoročně koná Memphis in May International Festival; letos se zaměří na Českou republiku. Výstava je v těchto dnech k vidění na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, kde ji dosud zhlédlo více než pět tisíc návštěvníků.