Alexandria spouští investiční ofenzivu. Její zákazníci příští sezónu pojedou do nového

Prodej zájezdů z nových katalogů na léto 2019 zahájila tento týden cestovní kancelář Alexandria. Kromě tradičních a oblíbených stálic připravila pro své zákazníky celou řadu novinek. Navíc významně investuje do hotelové sítě Alexandria Club hotelů.

„Poslední sezóny pro nás byly velmi úspěšné, což nám umožnilo výrazně zainvestovat a naši nabídku významně posílit a vylepšit,“ říká marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. „V katalozích tak najdete celou řadu novinek, od nových destinací, přes rekonstruované hotely, jejichž kompletní renovaci spolufinancujeme, až po námi postavené zbrusu nové hotely,“ pokračuje. Tam, kde probíhají rekonstrukce, bude podle Šatného vše dokončeno ještě před začátkem sezóny, aby zákazníci mohli přijet do nového.

Že jsou jeho slova pravdivá, dokazuje již první pohled do katalogu s leteckými zájezdy. Nově si v něm lze vybrat letecký zájezd do Albánie, nepoznané, ale krásné a rychle se rozvíjející turistické destinace. Poprvé bude Alexandria vozit své zákazníky i na úchvatné španělské pobřeží Costa de Almería na jihovýchodě Pyrenejského poloostrova. Další novinky se týkají klubových hotelů Alexandria. Jejich počet se výrazně navýšil - přibyly nové hotely v Bulharsku, Řecku, Turecku, Španělsku, Itálii i již zmíněné Albánii.

Navíc dochází k významným investicím do vybraných hotelů. „Rozhodli jsme se zainvestovat do kvality a komfortu, které našim zákazníkům nabízíme. Spolufinancujeme stavbu dvou nových hotelů a rekonstrukci několika dalších v Bulharsku a na řeckých ostrovech Kréta, Rhodos, Korfu a Zakynthos,“ upozorňuje Šatný. V současné době je v Řecku poměrně složité financovat rozvoj za pomoci místních bank, a tak řeckým partnerům nabízíme možnost financovat zlepšení či stavbu hotelů z našich zdrojů,“ doplňuje.

Alexandria je první českou cestovní kanceláří, která spouští vlastní program financování rekonstrukce, dostaveb i celých staveb hotelů. Ty jsou následně využívány exkluzivně jejími zákazníky. Tuto taktiku v cestovním ruchu dosud uplatňují jen největší evropské společnosti.

Cestovní kancelář je součástí skupiny Alexandria Group, jež v Bulharsku tři hotely vlastní a další má dlouhodobě pronajaté a sama je provozuje. Mezi ně patří i hotel Hermes Alexandria Club v Carevu, který Alexandria postavila a slavnostně otevřela v roce 2008. V té době to byla největší česká zahraniční investice v oblasti cestovního ruchu. Hermes se nyní dočká nového vlastního aquaparku. Bude otevřen pouze pro jeho hosty, kteří jej budou mít zdarma.

Ještě významnější změna se týká nejstaršího hotelu v majetku Alexandria Group: Hotel Belvedere Alexandria Club v Primorsku bude zbourán a postaven úplně nově. „Chtěli jsme pro naše věrné zákazníky hotel zrekonstruovat, ale když jsme dali dohromady všechny požadavky, co chceme změnit, zlepšit a zvětšit, vyšel z toho úplně nový hotel,“ usmívá se majitel cestovky Alexandr Pavlov a dodává, že stavba je již v plném proudu.

Nově postavený hotel Belvedere Alexandria Club bude mít kategorizaci ****+, nabídne služby all inclusive, moderní a prostorné pokoje, dva venkovní bazény, brouzdaliště pro děti, tobogán a skluzavky. Chybět nebude ani dětský klub a dětské hřiště, které spolu s amfiteátrem využije český animační tým.

Ostatně české animační programy, které se v Alexandria Club hotelech staly obrovským hitem, začala před 12 lety Alexandria provozovat právě v Primorsku v hotelu Belvedere. „Ano, v Primorsku jsme před lety s českými animacemi začínali a jako první česká cestovka jsme animační zábavu představili českým zákazníkům v jejich jazyce. Věřili jsme, že to bude lákadlo, ale asi tehdy nikoho nenapadlo, že v létě 2019 budeme mít v nabídce již 33 klubových hotelů, v nichž bude pracovat přes 150 animátorů,“ dodává k novinkám v nabídce hotelů Petr Šatný.

Nejen do klubových hotelů navíc Alexandria nabízí letecký zájezd až pro dvě děti zcela zdarma. V nových katalozích ale nechybí ani další typy zájezdů, ať už jde o dovolenou bez dětí v tzv. Adult only hotelech, či Senior program 55PLUS pro dříve narozené. Alexandria tak vstupuje do další sezóny s opravdu nabitou nabídkou.

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již patří mezi největší české cestovní kanceláře. Alexandria, spol. s r.o. patří do české holdingové skupiny Alexandria Group. Skupina vlastněná Ing. Alexandrem Pavlovem je zaměřena na oblast cestovního ruchu, hotelnictví, stravování a realit. V roce 2017přesáhly její tržby částku dvou miliard korun a hrubý zisk za stejné období byl 80 milionů Kč. Podle předběžných odhadů by měly být tržby za rok 2018 ještě vyšší.

Skupina vlastní a provozuje několik hotelů v Bulharsku, významně investuje také v Řecku. Od konce roku 2016 je její součástí polská cestovní kancelář Net Holiday. Do skupiny dále patří krom cestovní kanceláře Alexandria, spol. s r.o. také realitní společnost Alexandria Real zaměřená na prodej nemovitostí v zahraničí a reklamní agentura Glory Agency, s.r.o. zajišťující reklamní a marketingové služby společnostem ve skupině. Součástí holdingu je také několik cestovních agentur zajišťujících distribuci části zájezdů CK Alexandria a dále zahraniční společnosti, které vlastní a spravují hotely využívané klienty CK Alexandria. Profesionální české animační týmy, které na trh přivedla jako první a které působí v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy nejen pro děti, ale i pro dospělé.

autor: komerční tisková zpráva