Blíží se velký Babišův test. Podle Holce ukáže, kdo se vrátil k moci

Jmenování Babišovy vlády je podle komentátora Petra Holce výjimečný politický comeback, který nemá v Česku obdoby, a hledá pro něj paralelu v USA u Donalda Trumpa. Spojuje oba jako byznysmeny stojící proti médiím, kteří se vracejí k moci ve chvíli, kdy hlavním tématem společnosti je životní úroveň. Tedy cenově dostupné vlastní i nájemní bydlení, energie, jídlo apod. Americká ekonomika sice roste, jenže s ní stejně neroste i životní úroveň Američanů, a Trumpova popularita proto rok po návratu k moci spadla.
Podobně Babišova vláda jako nositel nadějí se teď bude muset střetnout s tvrdou realitou vládnutí – doma, v zahraničí i v EU, kterou Holec popisuje jako prostor „zelené sebedestrukce“, jejímž cílem je naše kolektivní chudoba.
Petr Holec se proto v komentáři na svých webových stránkách ptá, jakého Babiše vlastně dostáváme – zda návrat „bojovníka za Česko“, nebo spíš politika, který si hlídá vlastní povolební přežití. Tyto motivy se podle něj mohou překrývat, ale ne vždy. Babiš dobře ví, že Green Deal, emisní povolenky, zákaz spalovacích motorů i migrační pakt jsou pro veřejnost toxické, a proto se mu politicky vyplatí jít proti Bruselu, i kdyby si to osobně nemyslel. Do toho vstupují koaliční partneři, zejména SPD, kteří jsou v odporu k EU ještě radikálnější a potřebují uspokojit své voliče.
Připomíná, že Babiš po jmenování v Bruselu odmítl ručit za další peníze Ukrajině, což je v pořádku, ale kolem muniční iniciativy, kde Česko funguje jako mezinárodní překupník zbraní, začalo ANO halit věci do „komunikační mlhy“.
Podle Holce přijde brzy Babišův velký test návratu k moci, až na Evropské radě v Bruselu bude řešit Ukrajinu, migraci a finance. Právě tam se má ukázat, kdo se vlastně do Strakovy akademie vrátil – a zda jeho největší volební hity obstojí i v tónině Bruselu.
Babiš prostě musí ukázat, že se nebojí bojovat za naše národní zájmy, což poslední dobou znamená bojovat proti EU a hlavně „šílené eurokomisi“.
autor: Natálie Brožovská