Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

15.12.2025 21:13 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k novému ministru životního prostředí.

Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Dosazení zástupce Motoristů sobě na Ministerstvo životního prostředí znamená vážné riziko oslabení ochrany krajiny, ohrožení chráněných území, horší kvalitu ovzduší a pokračující vliv fosilních a uhlobaronských zájmů na zelenou politiku. To vše ve chvíli, kdy Česká republika potřebuje pravý opak – ochranu zdraví lidí a odolnost vůči klimatickým dopadům. Sledujeme, jak mimořádná koncentrace bohatství umožňuje několika nejbohatším lidem zásadně ovlivňovat politické kampaně i směřování země. Pokud jsou desítky milionů korun vstupenkou do politické soutěže, svobodná a férová demokracie je vážně ohrožena.

A pak jsou tu lidé, kteří se odmítají smířit se špinavou budoucností, se ztrátou biodiverzity, s rostoucími náklady na život a zdraví. Lidé, kteří jsou připraveni se postavit za ochranu přírody i zdraví – a dát to jasně najevo i těm, kdo dnes rozhodují o směřování země.

Společně držíme klíče k lepší budoucnosti, ve které se neškrtá ochrana přírody kvůli ziskům několika vyvolených, ale chrání se to, na čem závisí dobrý život nás všech.

Psali jsme:

84 stránek, jak jsme to dělali dobře. Fialova rozlučka s úřadem
„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda
Já vím, že vás to zajímá, ale... Macinka usadil novináře
Ministr Hladík: Nastavujeme jasná a předvídatelná pravidla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MŽP , zelení , Macinka

autor: PV

Ing. Karolína Kubisková byl položen dotaz

Nebezpečné látky

Dobrý den, nemyslíte, že by tu nebezpečné látky nevznikaly nebo aspoň nebyli tak vyhledávané, kdyby se legalizoval třeba prodej marihuany, jak navrhují Piráti? Podle mě není marihuana horší než třeba alkohol, a legalizace je cesta, jak trh pak do značné míry regulovat a hlídat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

21:13 Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k novému ministru životního prostředí.