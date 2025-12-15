Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

Dosazení zástupce Motoristů sobě na Ministerstvo životního prostředí znamená vážné riziko oslabení ochrany krajiny, ohrožení chráněných území, horší kvalitu ovzduší a pokračující vliv fosilních a uhlobaronských zájmů na zelenou politiku. To vše ve chvíli, kdy Česká republika potřebuje pravý opak – ochranu zdraví lidí a odolnost vůči klimatickým dopadům. Sledujeme, jak mimořádná koncentrace bohatství umožňuje několika nejbohatším lidem zásadně ovlivňovat politické kampaně i směřování země. Pokud jsou desítky milionů korun vstupenkou do politické soutěže, svobodná a férová demokracie je vážně ohrožena.
A pak jsou tu lidé, kteří se odmítají smířit se špinavou budoucností, se ztrátou biodiverzity, s rostoucími náklady na život a zdraví. Lidé, kteří jsou připraveni se postavit za ochranu přírody i zdraví – a dát to jasně najevo i těm, kdo dnes rozhodují o směřování země.
Společně držíme klíče k lepší budoucnosti, ve které se neškrtá ochrana přírody kvůli ziskům několika vyvolených, ale chrání se to, na čem závisí dobrý život nás všech.
autor: PV