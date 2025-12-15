Po raketě DANA další záhada. Kdo poslal 100 milionů?

Iniciativa Dárek pro Putina na síti X oznámila, že od neznámého dárce obdržela mimořádný příspěvek ve výši 100 milionů korun, které chce využít především na nákup vojenské techniky pro Ukrajinu, zejména dronů. Pod příspěvkem se ihned rozproudila debata o tom, kdo mohl tak vysokou částku poskytnout, přičemž mezi nejčastěji zmiňovanými jmény se objevuje podnikatel Ivo Lukačovič

Po raketě DANA další záhada. Kdo poslal 100 milionů?
Foto: Repro Youtube
Popisek: Novinář Martin Ondráček, autor sbírky Dárek pro Putina

Sbírka Dárek pro Putina, patřící mezi známé české iniciativy na podporu Ukrajiny, nyní na sociální síti X oznámila, že od neznámého dárce obdržela mimořádný dar ve výši 100 milionů korun. Ve zveřejněném videu následně Martin Ondráček detailně popisuje, na co chce finance využít.

Mimořádný dar plánuje využít především na nákup vojenské techniky pro Ukrajinu, zejména dronů. Mezi největší položky patří 15 milionů korun na drony speciálního určení, 12,5 milionu korun na 500 dronů s municí, dalších 12,5 milionu korun na stíhací drony proti íránským dronům Šáhid. Další miliony poputují na FPV drony a dronové systémy včetně investice pěti milionů korun do systému Galka. Peníze také půjdou na bagr a brokovnice.

Významná část prostředků má směřovat také na další vojenské vybavení, výcvik, techniku a logistickou podporu ukrajinských jednotek. Menší částky iniciativa rozdělí mezi konkrétní projekty a partnerské organizace podle aktuálních potřeb na frontě i v zázemí. Jde například o organizace Team 4 Ukraine, Skautský institut či Koridor UA.

Celkově má podle iniciativy rozdělení prostředků činit 99 920 000 korun.

Zástupce iniciativy Martin Ondráček zároveň ve videu dodává: „Už teď vám můžu říct, že třetinu té částky už nemáme na účtech a chceme všechny ty nákupy realizovat velmi rychle a uděláme všechno pro to, aby do konce roku těch sto milionů korun zmizelo z našich účtů a aby co nejrychleji začaly pracovat ve prospěch té správné věci na Ukrajině. Víme, co to je, vyhnat odtamtud Rusáky.“

 

 

Iniciativa Dárek pro Putina před nedávnem od dárců získala 12,5 milionu korun na pořízení zbraně označované jako DANA 1, která měla být schopna zasáhnout cíle na území Ruska včetně Moskvy či Petrohradu. Název zbraňového systému odkazoval na zesnulou jadernou fyzičku a výraznou podporovatelku Ukrajiny Danu Drábovou. S ohledem však na aktuální vývoj a možné dopady korupčních kauz na Ukrajině organizátoři upozorňovali, že se zaměření sbírky může změnit.

Pod zveřejněným příspěvkem iniciativy Dárek pro Putina, ve kterém popisuje rozdělení mimořádného daru, se zároveň rozproudila živá debata o tom, kdo mohl tak vysokou částku poskytnout. V komentářích se objevují různé spekulace, mezi nimi například jméno podnikatele Ivo Lukačoviče, zakladatele společnosti Seznam.cz. Dárce však zůstává oficiálně neznámý.

V diskusi se objevují také vyjádření díků směrem k anonymnímu dárci. Jeden z komentujících například uvedl: „Skvělý chlap. Tahle velkorysost alespoň kompenzuje tu proruskou hrůzu, co nastupuje do vlády.“

Kromě sbírky Dárek pro Putina se v posledních dnech pozornost soustředí také na projekt Nemesis, který je rovněž zaměřený na nákup dronů pro Ukrajinu. Podle dostupných informací projekt shromáždil více než 260 milionů korun na pořízení sofistikovaných FPV dronů pro ukrajinskou armádu a stojí za ním spolek Skupina D, založený na konci roku 2023.

Případ prověřuje vojenská policie, která provedla rozsáhlý zásah včetně domovních prohlídek, krátkodobého zadržení několika osob a zajištění dokumentů. Mezi zakladateli Spolku D jsou herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel Jan Veverka. Čestným předsedou spolku je náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

Prověřování se týká podezření z podvodu a neoprávněného obchodování s vojenským materiálem, především v souvislosti s dodavatelskou firmou FPV Space. Účet, na němž Skupina D provozuje sbírku, byl dočasně zablokován, žádné obvinění zatím vzneseno nebylo a všichni zadržení byli propuštěni.

autor: Natálie Brožovská

