Lipavský (ODS): Odcházím s dobrým svědomím

Dnes uzavírám jednu důležitou etapu a zároveň vstupuji do nové. Právě dnes jsem předal úřad svému nástupci a končí tak moje působení ve funkci ministra zahraničních věcí. Doufám, že nový ministr naváže na dosavadní směřování české diplomacie, bude dál posilovat transatlantické vztahy, vztahy v rámci Evropské unie a pečovat o dobré jméno České republiky ve světě.
Odcházím s dobrým svědomím. Česká diplomacie je v dobré kondici, vedená v souladu s právem a jasnými hodnotami. Společně se nám podařilo prosadit řadu důležitých kroků, které posílily bezpečnost země i postavení Česka v zahraničí – od sankčního zákona přes novou bezpečnostní strategii až po silnější hlas v EU, NATO a na půdě OSN. Obstáli jsme během předsednictví v Radě EU a patřili jsme mezi významné podporovatele Ukrajiny.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi po celou dobu projevovali důvěru a podporu. Velmi si toho vážím. Bylo mi ctí sloužit České republice a zastupovat její zájmy ve světě.
autor: PV