Lipavský (ODS): Odcházím s dobrým svědomím

15.12.2025 20:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k funkci ministra zahraničních věcí.

Lipavský (ODS): Odcházím s dobrým svědomím
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Lipavský

Dnes uzavírám jednu důležitou etapu a zároveň vstupuji do nové. Právě dnes jsem předal úřad svému nástupci a končí tak moje působení ve funkci ministra zahraničních věcí. Doufám, že nový ministr naváže na dosavadní směřování české diplomacie, bude dál posilovat transatlantické vztahy, vztahy v rámci Evropské unie a pečovat o dobré jméno České republiky ve světě.

Odcházím s dobrým svědomím. Česká diplomacie je v dobré kondici, vedená v souladu s právem a jasnými hodnotami. Společně se nám podařilo prosadit řadu důležitých kroků, které posílily bezpečnost země i postavení Česka v zahraničí – od sankčního zákona přes novou bezpečnostní strategii až po silnější hlas v EU, NATO a na půdě OSN. Obstáli jsme během předsednictví v Radě EU a patřili jsme mezi významné podporovatele Ukrajiny.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi po celou dobu projevovali důvěru a podporu. Velmi si toho vážím. Bylo mi ctí sloužit České republice a zastupovat její zájmy ve světě.

Jan Lipavský

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda
Pavel chce moralizovat Turka? Ševčík vytáhl fakta
To není jen „bolest zad“. Problémy Turka očima odborníka
Komu Lipavský sloužil a koho poškodil? Zhnusení v zákulisí diplomacie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MZV , ODS , Lipavský

autor: PV

Ing. Karolína Kubisková byl položen dotaz

Nebezpečné látky

Dobrý den, nemyslíte, že by tu nebezpečné látky nevznikaly nebo aspoň nebyli tak vyhledávané, kdyby se legalizoval třeba prodej marihuany, jak navrhují Piráti? Podle mě není marihuana horší než třeba alkohol, a legalizace je cesta, jak trh pak do značné míry regulovat a hlídat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech Základní těsto a postup na chutnou vánočkuZákladní těsto a postup na chutnou vánočku

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

21:13 Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k novému ministru životního prostředí.