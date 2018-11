Anketa: Co nás spojuje?

Sto let od vzniku Československa a bezmála třicet let od sametové revoluce si občané na internetu pokládají Klíčové otázky pro Česko: Co nás spojuje? Co pro nás znamená svoboda? Co jsou největší výzvy pro republiku v budoucnu? Kdo jsou hrdinové dneška? Odpovědi nemusí určovat jenom politici. Od 28. října do 17. listopadu běží celorepubliková online anketa, která má za cíl zapojit všechny občany do debaty o jednotné republice. Anketa je dostupná na webových stránkách Festivalu svobody.

Po skončení hlasování budou výsledky komunikovány odborné veřejnosti a politikům. Za nápadem stojí organizátoři Festivalu svobody – každoroční připomínkové kulturní akce, která vrcholí 17. listopadu Koncertem pro budoucnost na Václavském náměstí v Praze. Celorepubliková online anketa je v letošním programu interaktivním prvkem, do kterého se mohou zapojit občané ze všech regionů. Podobné ankety jsou čím dál tím častější formou celospolečenské diskuse v rámci států, ale i v Evropské unii.



„Z hospodské diskuze se stává diskuze národní a pozornost se otáčí ke každému z nás. Chceme si vzít trochu inspirace ze světa a v dnešní době moderních technologií je využít k občanské diskuzi, která by dříve mezi 10 miliony lidí nebyla možná,“ říká Jan Gregar, jeden z autorů nápadu, za Festival svobody.



Anketa Klíčové otázky pro Česko obsahuje 7 stručných otázek a účastníci v ní mj. mohou vystavit Česku vysvědčení za uplynulých 100 let nebo napsat, koho považují za hrdinu dnešní doby. Dílčí výsledky průzkumu organizátoři představí 17. listopadu na Václavském náměstí a dále na Nové scéně Národního divadla v rámci mezinárodní diskuze „Střední Evropa a národní identita v éře Facebooku“, kterou pořádá Centrum pro politickou filozofii, etiku a náboženství při FF UK a které se zúčastní přední středoevropští myslitelé: Michael Ignatieff, rektor Středoevropské univerzity v Budapešti, nebo Radek Sikorski, bývalý polský ministr zahraničních věcí působící na Harvardské univerzitě. Zásadní zjištění z otevřeného hlasování pak organizátoři předají také lídrům tuzemských politických stran.



„Zjišťovat pravidelně názory obyvatel otevřenou formou na internetu začíná být běžnou praxí ve vyspělých demokraciích. Evropská unie například provozuje online konzultaci otázek svého směřování, nedávno proběhlo veřejné hlasování Evropanů o změně letního času apod. My se snažíme tento trend šířit i v Česku. Úspěchem této ankety by byla účast nad 10 000 občanů,” říká Petr Bouška, datový analytik z Institutu for Democracy 21.

Autoři nápadu chtějí projektem upozornit na důležitost společenské diskuze o tématech, která formují národní identitu, podněcují zájem o věci veřejné a také nastolují témata k zamyšlení politickým reprezentantům. Anketa probíhá online na platformě pro participaci, kterou poskytuje Institute for Democracy 21, jenž v loňském roce zaštítil také volební hru Prezident 21. V anketě je použita ojedinělá metoda hlasování Karla Janečka, založená na možnosti udělit více hlasů i hlasy minusové, čímž odhaluje nejširší možnou společenskou shodu, ale také kontroverzi.



Do ankety se zapojují i spolky sdružující velké množství osob se stejným zájmem a ideály jako například Nadace Charty 77 nebo odborová centrála.



Hlasovat může kdokoli s přístupem k internetu na stránkách Festivalu svobody až do 17. listopadu včetně.

autor: Tisková zpráva