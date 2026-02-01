ČSÚ: Tempo růstu výdajů na výzkum a vývoj v Česku zpomaluje

Česko ve výdajích na výzkum a vývoj (dále jen VaV) v podílu na HDP zaostává za průměrem EU a od roku 2014 se od něj dokonce vzdaluje. V roce 2024 dosáhl tento podíl v Česku 1,82 % v porovnání s 1,94 % v roce 2014. V celé EU výdaje na VaV ve vztahu k unijnímu HDP vzrostly za deset let o 0,1 procentního bodu na 2,24 % HDP v roce 2024. V porovnání se Spojenými státy jde jen o minimální nárůst. V USA tento ukazatel vzrostl za deset let z 2,71 % v roce 2013 na 3,45 % v roce 2023. Jak v EU, tak i v USA však v posledních letech podíl výdajů na VaV ve vztahu k HDP stagnuje.
V případě států střední Evropy výdaje na VaV v podílu na HDP v roce 2024 meziročně mírně vzrostly pouze v Rakousku na 3,26 % HDP. V Česku a Německu se tento ukazatel meziročně nezměnil, v Německu dosáhl 3,13 % tamního HDP. V ostatních třech visegrádských zemích došlo v roce 2024 k meziročnímu poklesu. V Polsku z 1,56 na 1,41 % HDP, v Maďarsku z 1,38 na 1,31 % HDP a na Slovensku z 1,04 na 0,98 % HDP.
V šesti zemích EU se v minulém roce vynaložilo na VaV více než 3 % tamního HDP. Nejvíce to bylo ve Švédsku (3,7 %) a v Belgii (3,4 %). Celosvětově se nejvíce prostředků vynakládá na VaV v Izraeli (6,35 % HDP v roce 2023) a Jižní Koreji (4,96 % HDP v roce 2023). Naopak nejnižší ze zemí EU byl tento ukazatel v roce 2024 v Rumunsku (0,46 %).
V roce 2024 se v zemích EU vynaložilo na VaV celkem 403 miliardy eur. Třetina z této částky připadla na Německo a 16 % na Francii. Česko bylo třinácté s 5,8 miliardy eur, což představuje 1,5 % unijních výdajů na VaV. V Polsku se za posledních deset let výdaje na VaV ve stálých cenách eliminujících inflaci zdvojnásobily. Naopak v Česku ve stejném období výdaje na VaV ve stálých cenách vzrostly o pětinu, což byl pátý nejnižší nárůst ze zemí EU. V průměru za země EU došlo k nárůstu o necelých 30 %. Jak v Česku, tak i v celé řadě dalších unijních zemí dochází v posledních letech v ukazateli stálých cen ke snižování tempa růstu výdajů na VaV, či k jejich stagnaci nebo dokonce i k poklesu.
Investice do výzkumu v posledních letech v Česku nejvýrazněji rostly v podnicích pod zahraniční kontrolou, kde se navýšily z 26,8 miliardy Kč v roce 2014 na 63,3 miliardy Kč v roce 2024. Podíl podniků pod zahraniční kontrolou na celkových výdajích na VaV v Česku se tak v tomto období zvýšil z 32 % na 43 %. Celkem 14 podniků vynaložilo v roce 2024 na VaV více než miliardu korun, zahraničního vlastníka z nich mělo 13.
