Senátor Hraba: Neukojené politické ambice pana Mináře

Právo vyjádřit svůj názor a pokojně demonstrovat, to je základem svobodné společnosti. Ostatně není české vlády, proti které by se neprotestovalo. Nicméně spolek „Milion chvilek pro demokracii“ mi přijde jako dost podivný.
Pamatuji si, jak oklamali spoustu lidí, když pořádali demonstrace proti předchozí vládě A. Babiše, aby z toho nakonec byly jen neukojené politické ambice pana Mináře. Ten tehdy ohlásil vznik politické strany, která měla takovou podporu, že skončila dřív, než začala.
Pamatuji si, jak pořádali demonstraci proti Pavlu Blažkovi. A když tam Pavel za nimi přišel, tak mu nedali ani prostor se vyjádřit a rovnou ho vypískali. Pak tedy nevím, co znamená to slovo „demokracie“ v jejich názvu, když zjevně jejím obsahem není - dle nich - diskuze.
Jsem proto zvědavý, co za překvapení chystají teď…
