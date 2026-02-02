Svoloč u kormidla, psala Decroix ze Staromáku. Dostala lekci

Akce, která přilákala desítky tisíc lidí, měla být vyjádřením podpory prezidentu Petru Pavlovi ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristé sobě. Poslankyně Eva Decroix (ODS) ve svém příspěvku na Facebooku napsala, že na demonstraci byla a nechápe, jak mohla bývalá vládní koalice „prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč“.
A přidala ještě: „Lekce! Velká! Díky za vás všechny, že držíte směr a hájíte normální svět a demokracii. Jsem s vámi.“
Její vyjádření vyvolalo okamžité reakce. Předseda zahraničního výboru Sněmovny Radek Vondráček z ANO ve vysílání CNN Prima NEWS požádal Decroix o omluvu. Označil její slova za překročení hranic slušnosti a varoval před šířením nenávisti, která by mohla vést k násilí.
„Rád bych využil živého vysílání a obrátil se na kolegyni s tím, zda nezvažuje omluvu v živém přenosu za to, co napsala. Jsou nějaké linie, které by se neměly překračovat,“ pronesl Vondráček.
Podle svých slov prý rozumí demonstrujícím a chápe podobné akce. „Neměli bychom ale šířit nenávist. Příspěvek se mě hluboce dotkl. Poslední zastávkou je nějaký násilný čin,“ podotkl šéf sněmovního výboru a dodal, že občanská demokratka „překročila všechny linie a měla by vzít slova zpět“.
Hlavní problém: Arogance, povýšenost, přezíravost a nulová pokora
Šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá exministryni Decroix prostřednictvím svého facebookového profilu vzkázala: „Když si uděláš časovou osu svého působení na ministerstvu, tak uvidíš, jak jsi, bůh ví proč, zametala bitcoinovou kauzu, spatříš, jak se vypařila kauza podivné kampeličky Petra Fialy. Hlavní problém ale vždy byla vaše arogance, povýšenost, přezíravost a nulová pokora. Ale ty ti, jediné, zůstaly.“
Připomněla tak starší kauzy spojené s ODS včetně bitcoinové aféry a „zapomenutého“ milionu Petra Fialy.
Mgr. Ing. Taťána Malá
Naopak poslanec Matěj Hlavatý ze STAN se Decroix zastal a Malou vyzval, aby podala trestní oznámení, pokud má důkazy.
Nelichotivé vyjádření opoziční političky neušlo ani předsedkyni Trikolory a poslankyni za SPD Zuzaně Majerové. „Paní Decroix, kdo je u Vás svoloč? Jsem to já a mí poslanečtí kolegové?“ zeptala se na sociální síti Facebook.
Nedělní demonstraci na pražském Staroměstském náměstí označila za česko-ukrajinskou, jak usoudila „dle vlajek, které tam byly k vidění“. Šlo podle ní o akci „na podporu prezidenta Petra Pávka Pavla“. Respektive na podporu jeho „boje proti legálně a legitimně zvolené vládě ANO + SPD + Motoristé sobě“.
„Evička ‚Tričko‘, jejímž jediným úspěchem ve funkci bylo podle mého názoru zametení kauzy bitcoinů pod koberec, označuje demokraticky zvolené zástupce, kterým dali občané ve volbách důvěru, za svoloč. Demokracie znamená respektovat výsledek voleb a neoznačovat ostatní lidi s jiným názorem za svoloč. Jako svoloč můžeme spíše označit ty, kteří nerespektují demokratické volby, vůli občanů a Ústavu ČR,“ přidal se poslanec SPD Tomáš Doležal.
Nedělní demonstrace byla reakcí na konflikt mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou, jenž v SMS zprávách zaslaných poradci hlavy státu prezidenta obviňoval ze vstupu do politického boje. Později prohlásil, že Ministerstvo zahraničí bude Pavla ignorovat, aby situaci deeskalovalo.
Ing. Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš se v úterý setká s prezidentem, aby uklidnil vztahy a zabránil dalšímu prohlubování krize. „Musíme se domluvit, jak budeme spolupracovat,“ řekl Babiš po pondělním jednání vlády.
