02.02.2026 16:47 | Tisková zpráva
Anonymní šetření v domácnostech, které má zjistit životní podmínky obyvatel, zahájí Český statistický úřad už tento víkend. Dotazníky budou lidé vyplňovat nejen po celé České republice, ale i v dalších 34 evropských zemích. V Olomouckém kraji bude do šetření zapojeno 620 náhodně vybraných domácností.

Olomouc: Statistici navštíví domácnosti v kraji, budou zjišťovat životní podmínky
Od 31. ledna do 21. června 2026 proběhne každoroční šetření Českého statistického úřadu s názvem Životní podmínky (EU-SILC) také v Olomouckém kraji. Vyškolení tazatelé osobně navštíví náhodně vybrané domácnosti a budou od nich zjišťovat aktuální údaje o jejich sociální a ekonomické situaci. Šetření mapuje životní poměry různých druhů domácností, jejich strukturu, příjmy, bydlení i pracovní a zdravotní možnosti osob ve sledovaných domácnostech. Probíhá současně v dalších 34 evropských zemí a jeho výsledky umožňují mezinárodní srovnání životních podmínek.

V celé České republice bude osloveno 11,3 tis. domácností. V Olomouckém kraji bude do šetření zapojeno 620 domácností, z toho 270 domácností bude osloveno poprvé, zatímco dalších 350 domácností se šetření zúčastní opakovaně. Tazatelé se při návštěvě domácností budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s průkazem zaměstnance ČSÚ nebo s průkazem totožnosti opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2026. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Vybraným domácnostem ČSÚ předem děkuje za spolupráci a mohou se těšit i na drobný dárek.

Více informací k probíhajícímu šetření najdete na internetových stránkách ČSÚ.

