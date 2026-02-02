Jak Pavel s Baxou zrušili ústavu. Holec sepsal, kde skončil „řád a klid“

„V Česku už neplatí ústava,“ konstatuje publicista Petr Holec ve svém nejnovějším komentáři zveřejněném v rubrice Čistý řez.
Uvádí v něm, že nejdřív spáchal ústavní puč prezident Petr Pavel, když v rozporu s ústavou nejmenoval na návrh premiéra ministra. Poté přijeli do Prahy za ústavní puč demonstrovat „antisystémáci podvodných kasičkářů“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„A nakonec ústavu zrušil sám šéf Ústavního soudu Josef Baxa,“ píše komentátor.
Kdo je vinen současnou situací?
Kdo je vinen současnou situací?
Právě Baxova slova jsou podle něj „definitivní tečkou za platností naší ústavy“.
A cituje slova předsedy Ústavního soudu: „Nemám v tom jasno a myslím, že není člověk, který by v tom měl jasno. Je to vidět z té veřejné debaty, že i experti na ústavní právo a akademici připouštějí různé varianty řešení.“
Přesně takhle podle Holce končí „řád a klid“, který národu sliboval Pavel. „Odteď vládne neústavní neřád a neklid,“ míní publicista.
A rekapituluje: „Tak zaprvé: šéfem ÚS je Baxa proto, aby měl jasno aspoň v ústavě, když už nemá jasno ohledně svého charakteru, protože za její právně závazný výklad je královsky placený. To, co teď řekl, je úplně stejné, jako kdyby lékař řekl umírajícímu, že nemá jasno v tom, co s ním dělat.“
Zemana kritizovali za to, co Pavlovi prochází
Zadruhé podle něj Baxa samozřejmě „jasno“ má a moc dobře ví, že Pavel prostě nejmenováním Filipa Turka ministrem porušil ústavu. „Jenže stejný Pavel ho do téhle funkce snů dosadil, takže teď jeho porušování ústavy musí hodnotit méně ústavně,“ píše Holec.
Dále se věnuje „akademikům“ a „expertům“, kteří jsou „v podstatě stejní bezpáteřníci jako Baxa“.
„Ti totiž měli správně ‚jasno‘ v tom, že ústavu odmítnutím kandidátů na ministry svévolně porušoval Pavlův předchůdce na Hradě Miloš Zeman, jehož ovšem nenáviděli. Najednou ale ti samí ‚akademici‘ a ‚experti‘ schvalují stejné svévolné porušení ústavy Pavlem. Důvod je jasný a všichni ho samozřejmě dobře vidíme: hodnotí ústavu podle svých osobních politických preferencí,“ soudí Holec.
Ing. Miloš Zeman
Celý komentář je k dispozici v rubrice Čistý řez Petra Holce na platformě Opinio.
