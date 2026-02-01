MHMP: Výsledky průzkumu spokojenosti veřejnosti s pražským magistrátem

Výzkum byl proveden formou osobního dotazování na třech pracovištích úřadu: ve Škodově paláci, na Registru řidičů a vozidel Vyšehrad a na Registru vozidel Bohdalec. Návštěvníci hodnotili svou zkušenost velmi pozitivně, z šetření dlouhodobě nejlépe vychází kontakt s úředníky a dostupnost pracovišť, největší prostor pro zlepšení je v případě čekací doby.
Všechny sledované aspekty návštěvy úřadu byly v aktuálním průzkumu hodnoceny velmi dobře, převažuje známka 1, a to i přesto, že ve srovnání s předchozím rokem výsledky spíše stagnují. V rámci jednotlivých oblastí naopak největší prostor pro zlepšení nadále představuje čekací doba, která vychází z hodnocených aspektů nejníže (1,74), podobně jako v předchozím průzkumu.
„Zpětná vazba Pražanek a Pražanů k fungování poboček našeho úřadu je pro nás velmi důležitá a cenná. Velmi mě těší, že většina návštěvníků odchází spokojena a že kvalita služeb je na velmi vysoké úrovni. Výsledky průzkumu nám poslouží k jejich dalšímu rozvoji a zlepšování,“ říká Tomáš Havel, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.
Tři nejlépe hodnocené oblasti: (1 = nejlepší, 5 = nejhorší)
- Vstřícnost úředníka: 1,28 (83 % respondentů dalo známku 1)
- Kvalifikovanost úředníka: 1,29 (84 % jedniček)
- Dostupnost a bezbariérovost úřadu: 1,44 (75 % jedniček)
Většina návštěvníků hodnotila návštěvu bez připomínek (73 %), naopak konkrétní podněty ke zlepšení zmiňuje 18 % dotázaných. Nejčastěji se jedná o tyto oblasti:
- čekání / nedostatek přepážek (23 %)
- špatná organizace / systém (21 %)
- přehlednost a informovanost (15 %)
Lidé hodnotili také jednotlivá pracoviště, kdy byly o něco lépe hodnoceny pobočky Vyšehrad a Bohdalec. Celková průměrná známka pracovišť:
- Registr vozidel Bohdalec: 1,82
- Registr řidičů a vozidel Vyšehrad: 1,83
- Škodův palác: 1,94
Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že 85 % dotázaných se cítí být na úřadě dobře informováno. Zajímavé také je, že i přes pokračující digitalizaci státní i veřejné správy zůstává nejpreferovanějším způsobem komunikace s úřady osobní návštěva.
Průzkum se uskutečnil koncem roku 2025 formou face-to-face dotazování mezi návštěvníky pracovišť Škodův palác, Registr řidičů a vozidel Vyšehrad a Registr vozidel Bohdalec. Analyzováno bylo celkem 546 rozhovorů.
Výsledky průzkumu jsou důležitým podkladem pro další zlepšování fungování pracovišť Magistrátu hl. m. Prahy a pro poskytování kvalitních služeb veřejnosti. Zjištění využije hlavní město při dalším zefektivňování procesů i v oblasti komunikace směrem k občanům.
Výsledky ankety jsou k dispozici na: Spokojenost veřejnosti na MHMP.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.