80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc

02.02.2026 8:00 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

80 tisíc až 90 tisíc lidí na podporu Petra Pavla, tvrdí organizátoři nedělních protestů z Milionu chvilek pro demokracii. Zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra však upozorňuje, že čísla nesedí. Ale nejen to, nesedí podle něho také mediální pokrytí a kritika. „Parta blazeovaných rozmazlených fracků šla exhibovat svojí morální nadřazenost a neochotu smířit se s tím, že prohráli volby,“ shrnul Vávra akci. Demokracie je podle něj skutečně ohrožena, ale docela jinými lidmi, než těmi, proti kterým se v neděli protestovalo.

80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc
Foto: Radek Kotas
Popisek: Demonstrace spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla

Včera se konala akce Milionu chvilek pro demokracii, deklarovaná jako podpora prezidenta Petra Pavla, ale dle transparentů i prohlášení namířená zejména proti politikům z Motoristé sobě, ale obecně proti vládě Andreje Babiše a jejímu směřování.

Psali jsme:

Na účast si Milion chvilek tentokrát nemohl stěžovat, akce se nakonec rozšířila i na spodní polovinu pražského Václavského náměstí a leckteří demonstranti a turisté s údivem seznali, že na Staroměstské náměstí se nedostanou. Odhady Milionu chvilek, které převzaly deníky jako SeznamZprávy či Novinky.cz (stejný majitel – pozn. red.), hovoří o 80 tisících až 90 tisících protestujících. A čísla převzala také TOP 09, jejíž předseda Matěj Ondřej Havel na demonstraci taktéž dorazil.

S těmito počty ovšem nesouhlasí herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. „Při dnešní monstr akci trhající všechny rekordy jsem si nemohl nevzpomenout na demonstraci na Václavském náměstí v roce 2022 proti Fialově vládě. Sešlo se tam tehdy 70 tisíc–100 tisíc protestujících. Zaplněná plocha byla tehdy 2/3 Václavského náměstí, což je cca 27 000 m².

Dnes na Staromáku byla zaplněná plocha po odečtení Husova pomníku, stánků a pódia cca 10 000 m² + zaplněná spodní třetina Václaváku, co má asi 10 000 m². Udávaná hustota demonstrací se uvádí okolo 3–4 lidí na metr. Každý ať si sám spočítá, kde asi mohlo být kolik lidí,“ vyzval a poukázal také na to, že tato demonstrace byla tradičními médii hojně inzerovaná, zatímco demonstrace z roku 2022 byla médii nejdříve přehlížena a pak popisována jako setkání „proruských bezzubých živlů“. I přesto byl počet účastníků v podstatě stejný.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 32040 lidí
„Tehdy policie zveřejnila odhad. Samozřejmě ten nižší. Dnes nezveřejnila nic. Věříme organizátorům! To číslo se tehdy následně bagatelizovalo, že je to v zásadě akce pár tupých bezzubých dezolátů. Média se to snažila vyignorovat. Naše tehdy vládní a dnes protivládní televize samozřejmě zabírala vše tak, aby nebylo vidět moc lidí (stejně jako třeba v roce 2015 na demonstraci proti migraci). Média psala, že dezinformátoři v exekucích ‚osedlali strach střední třídy‘,“ vzpomínal Vávra a dodal, že některá média pak hovořila o pouhých tisících demonstrantech, zatímco teď se číslo 80 000 objevuje hned v perexu.

Vzpomínal také na to, jak se SeznamZprávy snažily nabádat čtenáře, aby nedali na „nízké pudy“, které by je snad táhly na demonstraci, jak tehdejší premiér Fiala demonstranty prohlašoval za proruské a jak editoři vybírali nejvíce kompromitující fotky demonstrantů nebo i případných bezdomovců, aby demonstrující prezentovali jako zoufalce a trosky. „Nebylo to tak a účastníci byli zcela normální lidé střední třídy a množství exotů nijak nepřekračovalo běžný průměr na jakékoliv masové akci,“ připomíná herní vývojář.

Všiml si ještě jednoho rozdílu. Kolik vulgarit je na transparentech „té správné“ demonstrace. „Účastníci dnešní akce měli vulgární, homofobní, agresivní, výhružné, či sexistické transparenty na adresu členů vlády. Kdyby to bylo opačně a nad demonstranty se vznášely nápisy ‚Fiala je buz***nt‘, bylo by to jistě předmětem hlubokého rozhořčení na mediální scéně. Pokud je adresátem Macinka je to pouze ‚jemný havlovský‘ humor. Homofobie, ta odporná vlastnost, které se musíme postavit, nevadí, pokud je ‚homoušem‘ Kikina, Prcinka a další. Když to ale řekl Topolánek, padla vláda,“ upozornil na pokrytectví v tomto ohledu.

„Je krásně vidět, jak se ti, kteří si o sobě myslí, že jsou ti lepší a vzdělanější z nás, dovedou hezky mile a tolerantně chovat. To mě jen tak napadlo, když jsem si dneska četl o tom, jaká převratná událost naznačující celospolečenskou změnu, se dnes odehrála. Akorát, že vůbec.

Parta blazeovaných rozmazlených fracků šla exhibovat svojí morální nařazenost a neochotu smířit se s tím, že prohráli volby a penězovody jejich kámošům a oblíbencům z kapes lidí, kterými upřímně opovrhují, ale chtěli by jim vládnout, vyschly.

Ano. Demokracie je ohrožena. Těmito samolibými ignorantskými pitomci,“ shrnul Vávra akci.

K určení počtu demonstrantů se lidé obraceli také na umělou inteligenci. Muskův Grok poskytoval různé odhady, 30 tisíc až 40 tisíc lidí pro Staroměstské náměstí a 40 tisíc až 72 tisíc lidí pro celou akci i s Václavským náměstím.

Psali jsme:

„Život patří těm, co se nepos*rou!“ Minář na Staromáku bránil demokracii
Herec Čermák: Dali mi kafe a banán, peníze ne. Staromákem znělo „Ať žije Pavel!“
„Tohle se nám ještě nestalo.“ Minář roztleskal demonstraci pro Pavla
Vláda vše, Petr Pavel nic. Macinka neustoupil

 

Zdroje:

https://t.co/o5hT7KjgKu

https://twitter.com/grok/status/2017985376502079995?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/grok/status/2018062668335063379?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TOP09cz/status/2017993808483356804?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-hlavni-mesto-praha-demonstrace-na-podporu-prezidenta-pavla-40560414

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-na-staromestskem-namesti-se-demonstruje-na-podporu-prezidenta-petra-pavla-297686

tel:30 000–40 000

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Pavel , počty , Vávra , x , Turek , Macinka , Milion chvilek , Grok

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Bylo na demonstraci v Praze 80 000 lidí, jak tvrdí organizátoři?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Nemyslíte, že tohle může být konec Motoristů?

Dobrý den, asi budete hájit Macinku, ale přesto se zeptám, zda vám jeho jednání s prezidentem včetně těch jeho SMS přijdou v pořádku? Nemyslíte, že vám celá ta kauza kolem jmenování Turka přerůstá přes hlavu a jen vás poškozuje? Nebo myslíte, že Vám přinese nějaké politické body?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 21 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc

8:00 80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc

80 tisíc až 90 tisíc lidí na podporu Petra Pavla, tvrdí organizátoři nedělních protestů z Milionu ch…