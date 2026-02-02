80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc

Včera se konala akce Milionu chvilek pro demokracii, deklarovaná jako podpora prezidenta Petra Pavla, ale dle transparentů i prohlášení namířená zejména proti politikům z Motoristé sobě, ale obecně proti vládě Andreje Babiše a jejímu směřování.
Na účast si Milion chvilek tentokrát nemohl stěžovat, akce se nakonec rozšířila i na spodní polovinu pražského Václavského náměstí a leckteří demonstranti a turisté s údivem seznali, že na Staroměstské náměstí se nedostanou. Odhady Milionu chvilek, které převzaly deníky jako SeznamZprávy či Novinky.cz (stejný majitel – pozn. red.), hovoří o 80 tisících až 90 tisících protestujících. A čísla převzala také TOP 09, jejíž předseda Matěj Ondřej Havel na demonstraci taktéž dorazil.
S těmito počty ovšem nesouhlasí herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. „Při dnešní monstr akci trhající všechny rekordy jsem si nemohl nevzpomenout na demonstraci na Václavském náměstí v roce 2022 proti Fialově vládě. Sešlo se tam tehdy 70 tisíc–100 tisíc protestujících. Zaplněná plocha byla tehdy 2/3 Václavského náměstí, což je cca 27 000 m².
Dnes na Staromáku byla zaplněná plocha po odečtení Husova pomníku, stánků a pódia cca 10 000 m² + zaplněná spodní třetina Václaváku, co má asi 10 000 m². Udávaná hustota demonstrací se uvádí okolo 3–4 lidí na metr. Každý ať si sám spočítá, kde asi mohlo být kolik lidí,“ vyzval a poukázal také na to, že tato demonstrace byla tradičními médii hojně inzerovaná, zatímco demonstrace z roku 2022 byla médii nejdříve přehlížena a pak popisována jako setkání „proruských bezzubých živlů“. I přesto byl počet účastníků v podstatě stejný.
Kdo je vinen současnou situací?
Vzpomínal také na to, jak se SeznamZprávy snažily nabádat čtenáře, aby nedali na „nízké pudy“, které by je snad táhly na demonstraci, jak tehdejší premiér Fiala demonstranty prohlašoval za proruské a jak editoři vybírali nejvíce kompromitující fotky demonstrantů nebo i případných bezdomovců, aby demonstrující prezentovali jako zoufalce a trosky. „Nebylo to tak a účastníci byli zcela normální lidé střední třídy a množství exotů nijak nepřekračovalo běžný průměr na jakékoliv masové akci,“ připomíná herní vývojář.
Všiml si ještě jednoho rozdílu. Kolik vulgarit je na transparentech „té správné“ demonstrace. „Účastníci dnešní akce měli vulgární, homofobní, agresivní, výhružné, či sexistické transparenty na adresu členů vlády. Kdyby to bylo opačně a nad demonstranty se vznášely nápisy ‚Fiala je buz***nt‘, bylo by to jistě předmětem hlubokého rozhořčení na mediální scéně. Pokud je adresátem Macinka je to pouze ‚jemný havlovský‘ humor. Homofobie, ta odporná vlastnost, které se musíme postavit, nevadí, pokud je ‚homoušem‘ Kikina, Prcinka a další. Když to ale řekl Topolánek, padla vláda,“ upozornil na pokrytectví v tomto ohledu.
„Je krásně vidět, jak se ti, kteří si o sobě myslí, že jsou ti lepší a vzdělanější z nás, dovedou hezky mile a tolerantně chovat. To mě jen tak napadlo, když jsem si dneska četl o tom, jaká převratná událost naznačující celospolečenskou změnu, se dnes odehrála. Akorát, že vůbec.
Parta blazeovaných rozmazlených fracků šla exhibovat svojí morální nařazenost a neochotu smířit se s tím, že prohráli volby a penězovody jejich kámošům a oblíbencům z kapes lidí, kterými upřímně opovrhují, ale chtěli by jim vládnout, vyschly.
Ano. Demokracie je ohrožena. Těmito samolibými ignorantskými pitomci,“ shrnul Vávra akci.
K určení počtu demonstrantů se lidé obraceli také na umělou inteligenci. Muskův Grok poskytoval různé odhady, 30 tisíc až 40 tisíc lidí pro Staroměstské náměstí a 40 tisíc až 72 tisíc lidí pro celou akci i s Václavským náměstím.
