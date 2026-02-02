Turek (Motoristé): Bruselské pětiletky sovětského střihu. Jen přes mou mrtvolu

Plánovaných cca 500 ohromných větrných elektráren o výšce 250 metrů se prostě postavit ve zrychleném procesu nesmí, jak bylo naplánováno v rámci klimatických plánů bývalou vládou. Otevření stavidel má započít v polovině tohoto roku. Měl jsme na toto téma už téměř 20 schůzek a postaví se jen přes mou mrtvolu! Stavme větrné parky tam, kde opravdu nikomu nevadí, ne 500 metrů od obydlí! Ne u lesů a v krásné krajině! Jen proto, abychom plnili bruselské pětiletky sovětského střihu...
