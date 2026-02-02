Turek (Motoristé): Bruselské pětiletky sovětského střihu. Jen přes mou mrtvolu

02.02.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stopce pro výstavbu větrné energetiky.

Turek (Motoristé): Bruselské pětiletky sovětského střihu. Jen přes mou mrtvolu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Filip Turek

Plánovaných cca 500 ohromných větrných elektráren o výšce 250 metrů se prostě postavit ve zrychleném procesu nesmí, jak bylo naplánováno v rámci klimatických plánů bývalou vládou. Otevření stavidel má započít v polovině tohoto roku. Měl jsme na toto téma už téměř 20 schůzek a postaví se jen přes mou mrtvolu! Stavme větrné parky tam, kde opravdu nikomu nevadí, ne 500 metrů od obydlí! Ne u lesů a v krásné krajině! Jen proto, abychom plnili bruselské pětiletky sovětského střihu...

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Turek , motoristé

