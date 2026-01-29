Boží soud? Halík žene lid proti vládě. Přišla velmi tvrdá reakce

Podle mediálně známého kněze Tomáše Halíka by voliči ANO, SPD a Motoristů sobě měli mít nárok na reparát a v předčasných volbách zvolit jiné strany. Halík to řekl v rozhovoru pro TV Noe, kde v rámci komentáře současného dění označil současnou Babišovu vládu za nejhorší v dějinách a apeloval na občany, aby vyšli do ulic. Již dříve pak voličům „demagogů a populistů“ hrozil božím soudem.
Kdo je vinen současnou situací?
Halík ve zmiňované televizi na dotaz moderátorky, co by přál vládě hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě, sdělil, že by si z celého srdce přál, aby skončila. „A České republice přeji, aby byly vypsány nové volby, aby lidé, kteří volili tyto strany, které jsou dnes u moci, dostali možnost reparátu a určitého pokání. To je nejhorší vláda, kterou jsme měli v českých moderních dějinách. Kdyby tady měla vydržet čtyři roky, tak rozvrátí tuto zemi. Je už zřejmé, že dnes začíná s tím scénářem, který je předepsán v Kremlu,“ uvedl Halík s tím, že by lidé měli vyjít do ulic.
Nejde o první Halíkova ostrá slova směrem k povolební situaci. Loni v listopadu, zhruba měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny, hrozil voličům, kteří dali svůj hlas stávající vládě, božím soudem.
„Volby nám vždycky nastavují zrcadlo a ukazují skutečný morální a intelektuální stav společnosti a přiznejme si, že tentokrát ten pohled nebyl příliš povzbudivý. Ti, kdo neudělali nic pro zachování demokracie a nezodpovědně volili demagogy a populisty, se budou zodpovídat před božím soudem,“ sdělil Tomáš Halík ve svém nedělním kázání, které je na YouTube.
ParlamentníListy.cz se obrátily na české politiky s jednoduchou otázkou, jak takové vystupování katolického kněze komentovat.
„Křesťanství je známé důrazem na lásku k bližnímu. A tu zde nevidíme. Zajímavé je, že Tomáš Halík, který se rád zaklíná progresivismem, vyhrabal odkudsi starou veteš inkvizičního hřímání. Dělá církvi medvědí službu a popírá svými výroky všechno, co křesťanství hlásá,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček.
Podle poslankyně Motoristů sobě Gabriely Sedláčkové dlouhodobě liberálové neumějí přijmout výsledky voleb, které jim nevyhovují. „V posledních letech vždy, když tzv. liberálové nevyhrají volby, skončí demokracie. Ona tedy doopravdy nekončí, ale tzv. liberálové vyvolávají morální paniku, jako by tomu tak bylo, z čehož lze nabýt pocitu, že demokracii žijeme pouze, když je po jejich. Zábavné na tom je právě to, že přijmout to, po čem volají, odmítli bychom demokracii, kterou se sami zaklínají. Pak by vlastně vládl pouze jeden myšlenkový proud, což je něco, co se demokracii ani nepřibližuje. Tohle ovšem liberálové nepřiznají, není to nic, čím by se mohli chlubit, a tak nadávají na každého, kdo s nimi nedrží linii. Volají po demonstracích, začínají schvalovat násilí proti protivníkům, ba někteří dokonce oslavují smrt těch, s nimiž nesouhlasí. Zároveň mají plná ústa frází o štěpení společnosti. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?“ táže se poslankyně.
„Boží soud jednou čeká Halíka. A myslím, že k němu nebude přívětivý. Co se týče demonstrací, tak když jsem je pořádal proti vládě Petra Fialy já, tak mi ti samí Halíci vzkazovali, že o vládě se nerozhoduje na náměstích, nýbrž u volebních uren. Tak bych pana Halíka rád vyzval k tomu, aby si na to vzpomněl, dal si desetkrát zdrávas a laskavě zavřel ústa,“ konstatuje poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
S Halíkem zdaleka ne ve všem souhlasí lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Souhlasím s tím, že současná vláda zklamala řadu lidí, často působí chaoticky, neumí srozumitelně komunikovat a místo výsledků přináší hádky a zklamání. Lidé mají plné právo být naštvaní a dát to najevo – i veřejně, pokud je to pokojně a demokraticky. Zároveň ale dodávám, že bych byl opatrný s paušálním urážením voličů jakékoli strany. Kritizovat politiky je fér, ale rozdělovat společnost na ‚správné‘ a ‚špatné‘ voliče podle mě nikam nevede. Jádro jeho sdělení – že země potřebuje změnu a že vláda lidem nesmí lhát ani je podceňovat – beru vážně. A pokud to má vést k tomu, že se občané víc zajímají o politiku a budou chtít odpovědnost, tak to je správně,“ vzkázal europoslanec.
„Páter Halík je dlouhodobě jedním z vrcholných šiřitelů nenávisti v České republice a v české společnosti. Pokud má někdo zásadní podíl na rozeštvávání naší veřejnosti, a to dlouhodobě, je to on. Je to až nekřesťanský fanatismus fašistického typu,“ míní poslanec SPD Tomáš Doležal.
Neutrálně se vyjádřil senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta. „Beru to jako názor, který vychází z frustrace nad tím, kam se dnes politika posouvá. Kritika vlády i debata o nových volbách jsou v demokracii legitimní. Předčasné volby by ale měly být až tím posledním řešením, ne prvním reflexem. Zároveň je důležité vést tuto debatu klidně a s respektem ke všem voličům, ať už volili kohokoli. Bez nálepkování a zbytečného rozdělování společnosti,“ napsal redakci.
„Vyjadřování Tomáše Halíka už dlouho odpovídá výrokům představitele totalitnímu režimu. Pokud neuznává demokratické volby, odmítá svobodu slova a hrubě uráží velkou část občanů, patřil by k těm, kteří by ve středověku upálili za pravdu mistra Jana Husa. Ale to už o něm víme. Pojmu to proto jinak. Kroky voličů nepochybně vedl bůh… Výsledky voleb jsou tedy boží vůlí. Pokud se proti nim Tomáš Halík staví, odporuje tím bohu, čímž se vážně rouhá. Měla by s ním proto udělat pořádek církev – říct mu, že skutečně on osobně není bohem, že mu schází pokora, láska k bližnímu a že by za to zpochybňování boží vůle a povyšování se nad jiné měl spíše přijmout trest, a ne něco komukoli kázat,“ uvedla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Místopředseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Matěj Gregor hovoří o politickém moralizování. „Výroky Tomáše Halíka, které třídí voliče na ‚přezkoušené‘ a hříšníky čekající boží soud, nejsou projevem duchovní autority, ale politického moralizování v sutaně. Kněz, který káže dialog a smíření, a přitom veřejně nálepkuje miliony lidí, ztrácí přesně tu vyrovnanost, na niž si nárokuje monopol. Demokracie nestojí na převýchově ‚špatných‘ voličů, ale na respektu k pluralitě – a víra na pokoře, ne na pohrůžkách,“ vzkázal Gregor.
„Dlouhodobě jde o pomatence až pošuka, možná chce vyzvat k ukřižování někoho v rámci jím avizovaného božího soudu. On stál vždy na straně zločinců typu dozimetrických stankařů, topkařů a bitcoinistů. Kardinál Duka o něm říkal, že to je ostuda církve, a já s ním souhlasím,“ říká poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Jasný postoj zaujal i šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček. „Tomáš Halík zkouší naši inteligenci. Hovoří zásadně v opačných podobenstvích. Všechno zle pojmenovává jako dobré a naopak,“ říká.
„Toho satanáše, který se už tolikrát znemožnil, netřeba brát vážně. Nemám potřebu komentovat jeho hloupé výroky. Stejně ho jednou vezme čert,“ reagovala šéfka Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová.
Podle šéfky KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné by Halík měl absolvovat reparát ze základů občanské nauky. „Pochopil by demokracii a účel svobodných voleb, z nichž tato vláda vznikla. Pokud by to nepomohlo, pak ještě přichází v úvahu nějaká odborná lékařská pomoc,“ řekla Konečná pro ParlamentníListy.cz.
