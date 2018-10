Armáda ČR: Čeští vojáci v Litvě cvičili s technikou v lese i zastavěných oblastech

Do české sestavy se v první části cvičení zařidili také němečtí ženisté s mostním tankem, který byl v rámci scénáře použit k překonání vodního toku. „Integrace jednotek ostatních spojeneckých národů je jasným příkladem interoperability jednotek NATO při působení v Litvě,“ zdůraznil velitel českého kontingentu podplukovník Jiří Líbal.

V rámci výcviku boje v zastavěné oblasti se uskutečnila také střelecká příprava v tzv. „shooting house", při níž se provádějí ostré střelby v místnostech s různě rozestavěnými terči, kdy hodnotitelé a instruktoři mohou sledovat výcvik z horního ochozu. „Vedení ostrých střeleb v budově stejně jako bojová činnost na vozidlech v zastavěné oblasti byly pro vojáky dobrou zkušeností. Mohl by to být jeden ze způsobů, jak zkvalitnit výcvik FIBUA (Fight In Built-Up Areas) a CQB (Close Quarter Battle),“ řekl jeden ze střeleckých instruktorů, který dohlížel na výcvik.

Cvičení potvrdilo schopnost českých vojáků při vedení bojové činnosti s technikou v lese i v zastavěných oblastech. „Cvičení BEOWULF bylo přínosem pro celé bojové uskupení eFP a zvýšilo připravenost na certifikační cvičení IRON WOLF,“ konstatoval při závěrečném vyhodnocení velitel praporu podplukovník René Braun.

Psali jsme: Armáda ČR: Příprava na slavnostní Přehlídku 2018 vrcholí Armáda ČR: Do přípravy vojáků k nasazení do Mali se zapojili právníci i studenti práv a medicíny Armáda v příštích letech plánuje pořídit víceúčelové bezpilotní prostředky Armáda ČR: Vláda schválila návrh na jmenování nových generálů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva