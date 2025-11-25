ČEZ: Od ledna bude mít Temelín nového ředitele

Šestapadesátiletý Petr Měšťan nyní řídí bezpečnost jaderných elektráren společnosti ČEZ. Celý svůj profesní život spojil s jadernou energetikou. Velmi dobře přitom zná obě české jaderné elektrárny. Po ukončení oboru konstrukce jaderně energetických zařízení na Západočeské univerzitě v Plzni nastoupil na pozici operátora v Jaderné elektrárně Dukovany.
Po třech letech přešel do Temelína, kde se na přelomu století jako operátor podílel na jeho uvádění do provozu. Postupně prošel všemi pozicemi ve velíně jihočeské jaderné elektrárny. Následně byl směnovým inženýrem a hlavním technologem provozu. Poté působil pět let ve funkci manažera útvaru řízení aktiv a od roku 2020 zastává pozici ředitele bezpečnosti jaderných elektráren Temelín a Dukovany. „Jde o dlouhodobě připravovanou a plánovanou změnu. Petr Měšťan je velmi zkušený odborník a manažer, který výborně zná prostředí jaderných elektráren a v roli ředitele elektrárny Temelín plně uplatní své mnoholeté zkušenosti. Má ty nejlepší předpoklady navázat na úspěšnou práci dosavadního ředitele Jana Krumla,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Současný ředitel Jan Kruml v Temelíně zůstávána v pozici projektového manažera, který bude řídit klíčový projekt v jaderné divizi ČEZ. „Jan Kruml byl nejdéle sloužícím ředitelem Jaderné elektrárny Temelín. Pod jeho vedením Temelín potvrdil svoji pozici bezpečné, spolehlivé a moderně řízené jaderné elektrárny. Navázal na svou dlouholetou zkušenost, detailní znalost provozu, údržby a důvěru kolegů. Patří ke klíčovým osobnostem nejen aktuálního strategického programu Bezpečně 32TERA, ale české jaderné energetiky vůbec.
Děkuji mu za odvedenou práci, osobní nasazení i za přístup s důrazem na bezpečnost a odpovědnost. Jsem velmi rád, že se bude i nadále podílet na klíčových projektech divize jaderná energetika,“ doplnil Bohdan Zronek.
Oficiálně pozici ředitele Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan převezme 1.1.2026.
Petr Měšťan (56)
Narodil se 16. února 1969 v Českých Budějovicích. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, obor konstrukce jaderně energetických zařízení. Po ukončení studia nastoupil do společnosti ČEZ, kde zahájil svou kariéru jako operátor v Jaderné elektrárně Dukovany. Po návratu do Temelína se podílel na jeho uvádění do provozu. Během své profesní dráhy zastával všechny pozice operativního řídícího personálu blokové dozorny včetně směnového inženýra a hlavního technologa provozu. Následně působil pět let ve funkci manažera útvaru řízení aktiv a v posledních letech zastával pozici ředitele útvaru bezpečnosti jaderných elektráren ČEZ. Posledních deset let žil v Brně, nyní se vrací do svých rodných jižních Čech.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva