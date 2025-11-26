Unikl záznam jednání o Turkovi. A obrázek Petra Pavla

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu doručil prezidentovi Petru Pavlovi kompletní seznam kandidátů nové vlády, ale po jednání na Hradě podotkl, že hlava státu dál odmítá nominaci poslance Motoristů Filipa Turka. Přesun Turka ze zahraničí na životní prostředí navíc vyvolal na sociálních sítích vlnu nesouhlasu, že pouhá výměna resortů nic neřeší. Prezident argumentuje i právními pochybnostmi kolem Turka, které zveřejnila média.

Unikl záznam jednání o Turkovi. A obrázek Petra Pavla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident republiky Petr Pavel

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš doručil prezidentovi Petru Pavlovi první návrh složení své vlády. Mezi navrženými jmény bylo i jméno Filipa Turka. Ten byl nakonec Motoristy navržen jako kandidát na post ministra životního prostředí. Turek měl původně zamířit na ministerstvo zahraničí, jenže Motoristé nakonec nabídli prezidentovi jinou variantu – do diplomacie navrhli právě svého předsedu a role obou kandidátů tak byly prohozeny.

Důvodem změn jsou přetrvávající kontroverze kolem Turka, které jeho nominaci komplikují. Prezident Pavel navíc dal najevo, že má k Turkovu působení ve vládě stále výhrady.

K výměně ministerských nominací se kriticky vyjádřil ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL), který krok Babiše a Motoristů popsal jako politický „guláš“: „Politika podle Babici, pardon podle Babiše: když vám nesedí ministr zahraničí, dejte tam ministra životního prostředí. A když vám nesedí ministr životního prostředí, dejte tam někoho, kdo měl být původně na zahraničí. Hlavně ať to nějak drží pohromadě – vždyť je to stejně jenom guláš… Bohužel strašný guláš...“ napsal na sítí X.

Do kritiky se zapojil také ministr pro vědu, výzkum a inovace v demisi Marek Ženíšek (TOP 09), jenž zmínil, že samotná výměna resortů problém Turkovy nominace neřeší. „Výměna resortů nic neřeší. Problém není v tom, kam si Filip Turek sedne, ale že má být ve vládě. Ostudné je i to, že setrvává jako poslanec. Člověk, který hajluje, pohrdá demokracií a vyhrožuje lidem je nepřijatelný jako ministr čehokoli a kdekoli. V Praze. V Paříži. I Londýně,“ vyjádřil svůj názor.

Podobně se vyjádřil také pirátský poslanec Ivan Bartoš. „Hajlující Turek na diplomatické misi je stejně špatný jako hajlující Turek v ovocném sadu,“ reagoval na strategii Motoristů útokem na Flipa Turka.

Podle ministra vnitra v demisi Víta Rakušana (STAN) je Filip Turek „ostuda na jakémkoliv ministerském postu“. „Andrej Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost. Ví, že je to špatný kandidát, ale úplně odmítnout ho nedokáže,“ poznamenal.

Názor, že by Filip Turek ve vládě neměl figurovat vůbec, zopakovala europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová. „Pan Turek nepatří na žádné ministerstvo,“ podpořila postoje svých kolegů ze stran končící Fialovy vlády v demisi.

Na sociálních sítích se objevila i ironická narážka na prezidenta Petra Pavla. Někdejší místopředseda Trikolory Norbert Hlaváček na Facebooku sdílel fotografii, na níž Pavel působí až zemanovsky, čímž vizuálně podtrhl paralelu s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který v roce 2023 blokoval jmenování ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL. „Rád bych znal důvody Miloše Pavla (sic!) k tomu, proč nechce jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. V lese nadělá nejmíň škody,“ doplnil starosta středočeského Jenštejna.

Andrej Babiš po jednání na Hradě poznamenal, že hlava státu dál odmítá nominaci poslance Motoristů Filipa Turka. Podle Babiše prezident Petr Pavel argumentuje právními pochybnostmi kolem Turkovy osoby a stále trvá na tom, že Turek do vlády patřit nemá. „Pan prezident má nadále problém s panem Turkem, a to z právních důvodů,“ řekl pravděpodobný příští premiér.

Server Publico.cz upozornil na konkrétní body, které podle jeho informací prezidentu Pavlovi na Turkově osobě vadí. Z Babišových poznámek, jež zachytili fotografové při jednání na Hradě, má údajně vyplývat, že hlava státu má problém především s Turkovým vlastním chováním i s nejasnostmi kolem jeho majetku.

Zmíněna byla Turkova rychlá jízda po dálnici, kterou se chlubil na sociálních sítích. Dále jeho výroky během výročí 17. listopadu, a že podle serveru může být problematické, že na jedné z demonstrací reagoval na účastníka slovy o „zahajlování do ksichtu“. Další pochybnosti se podle informací redakce Publica.cz týkají Turkových majetkových poměrů – údajně nevysvětlil původ části svého majetku – a také dvou staveb, které má mít postavené bez platného stavebního povolení.

O dalším postupu chce předseda ANO jednat s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. „My se k tomu setkáme a uvidíme, co na to řekne koalice. Platí to, co bylo řečeno, že nová vláda by měla vzniknout do poloviny prosince,“ řekl Babiš. Macinka by rovněž chtěl situaci co nejdříve probrat s prezidentem osobně a aby si vyslechl i Turka.

Kdo je zdroj moci? Havlíček připomenul, na co se zapomíná
Poslankyně stála vedle Turka v momentu, o němž všichni psali
Eliška Hašková-Coolidge: Turek by byl fenomenální ministr zahraničí
„Už mě sem nevytáhnou.“ Pithartovo loučení s veřejností

 

Natálie Brožovská

