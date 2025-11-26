Špiclování přes Chat Control. Rada EU ho schválila

26.11.2025 21:40 | Monitoring

Členské státy EU se ve středu shodly na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí, ale podle kritiků je však skutečným cílem „plošné šmírování“ komunikace. Proti návrhu se okamžitě zvedla vlna kritiky od českých politiků napříč stranami; varují před nebezpečným precedentem zasahujícím do soukromí občanů.

Špiclování přes Chat Control. Rada EU ho schválila
Pro schválení v Radě EU byla potřeba kvalifikovaná většina a dánské předsednictví se snažilo dosáhnout kompromisu. Návrh nakonec po dlouhých týdnech jednání podpořilo Německo, které bylo dlouho proti. Obavy vyvolávalo to, že původní návrh Evropské komise by mohl otevřít dveře masovému sledování, protože by donutil platformy pro zasílání zpráv prohledávat a sledovat i silně šifrovanou komunikaci.

Členské země EU se sice dohodly na kompromisním textu, který ruší povinné detekční příkazy, ale podle nových pravidel budou poskytovatelé on-line služeb povinni posoudit riziko, že by jejich služby mohly být zneužity k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí nebo k navazování kontaktů s dětmi za účelem sexuálního zneužívání.

Na základě tohoto posouzení budou platformy muset zavést opatření ke snížení tohoto rizika. Dobrovolné skenování komunikačních služeb tak zůstává na stole jako jedno z opatření, které mohou společnosti použít na svých platformách. I když z návrhu zmizelo povinné skenování komunikace, podle kritiků hrozí, že tyto dobrovolné detekce de facto povedou k faktickému masovému sledování.

Na finálním znění se bude muset Evropská rada dohodnout s Evropským parlamentem. 

K návrhu se ostře vymezil europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který ho označil za nebezpečný krok směrem k plošné cenzuře internetu. „Smutný den v EU. Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu pod pláštíkem ochrany dětí. Dopoledne v Radě prošla Chat Control (přes nesouhlas ČR),“ sdělil.

Následně v europarlamentu byla schválena rezoluce přes nesouhlas ODS a Pirátů, která žádá, aby děti do 16 let neměly přístup na sítě, upozornil Alexandr Vondra.

Přijatý kompromis podle něj otevírá dveře plošnému sledování a nebezpečnému nakládání s citlivými údaji. „De facto to znamená plošné skenování ID dokumentů všech a poskytování citlivých údajů na servery v USA a v Číně. A také zřízení dohledového úřadu v EU. Co mají rozhodovat za nezletilé jejich rodiče, to by podle návrhu rozhodoval stát. Ano ochraně dětí, ale ne cestou cenzury všech,“ doplnil Vondra.

„Dnešek je zklamáním pro všechny, kterým záleží na soukromí,“ napsala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová ke schválení Chat Control Radou EU. A varovala, že se tím otevírá cesta k plošnému skenování všech zpráv. Sama dlouhodobě odmítá jakékoliv formy plošného sledování komunikace a v Evropském parlamentu hlasovala proti: „Ale mám i dobré zprávy! Europarlament je stále jasně proti a já udělám vše proto, aby přes nás žádný šmírovací návrh neprošel,“ dodala pirátka.

O riziku plošného šmírování i oslabení ochrany soukromí uživatelů mluví také místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). „Obavy se naplnily. EU schválila ‚neschvalitelný‘ Chat Control. Tragický omyl otevírající dveře plošnému šmírování, bez ohledu na to, zda jsou uživatelé online platforem z něčeho podezřelí, či nikoliv. A zároveň nanejvýš nebezpečný precedens, který zásadně oslabí ochranu soukromí jako takovou,“ upozornil.

Zásah do této extrémně citlivé oblasti podle něj už nebude výjimečnou záležitostí vyžadující důkladné zdůvodnění, nýbrž zneužitelným standardem. „Deklarovaný záměr spočívající v boji proti zneužívání dětí v digitálním prostředí může být sebevíc bohulibý, není však možné, aby byl ‚vykoupen‘ takto invazivním průlomem do elementárních práv Evropanů, jehož potenciální vedlejší důsledky jsou jeho přívrženci nepochopitelně ignorovány,“ napsal Patrik Nacher.

Do debaty se zapojil také člen ODS Tomáš Šalamon, jenž v opatření vidí symptom hlubších rozdílů uvnitř evropských států. „Na Chat Control je vidět, proč Evropa není federalizovatelná. Ti Dánové to netlačí z nějakých zlých pohnutek, ale proto, že severská mentalita je výrazně kolektivistická a má ve stát širokou důvěru. A to i v oblasti ochrany dětí (pamatujeme Barnevernet…),“ podotkl.

Šalamonem zmíněný Barnevernet je norský úřad pro ochranu dětí, který má pravomoc odebírat děti z rodin, pokud vyhodnotí, že jsou ohroženy. Dlouhodobě vzbuzuje kritiku, protože v mnoha případech zasahoval nepřiměřeně, například když odebíral děti i v situacích, které soudy nebo odborníci považovali za běžnou výchovu, což vedlo ke kritice kvůli přílišné moci státu nad rodinou.

Tomáš Šalamon zároveň tvrdí, že Evropa není jednotná a tvoří ji podle něj různé kulturní a politické bloky. „Evropa nemá společné zájmy, tvoří ji několik odlišných bloků (cca sever, jih, východ, Benelux a Německo a Francie),“ zmínil. A dodal, že případná evropská federace není reálná ani v dohledné době. „Federace bude možná teprve až jestli se někdy vytvoří společná politická entita, dejme tomu evropský národ, kde se ty rozdíly setřou. Jestli je to vůbec možné, nevím, jsem si ale jistý, že se ničeho takového nemáme šanci dožít. Ani naše děti,“ podotkl.

„Výborný způsob, jak dále diskreditovat EU před voliči. Naštěstí máme v ruce silné šifrování, takže eurošmíráci stejně ostrouhají, ale to nic nemění na tom, jak moc se EU chystá reputačně střelit do vlastní nohy,“ dodal Šalamon ke schválení kontroverzní legislativní směrnice EU známé jako Chat Control.

Svůj kritický pohled přidal i novinář Marek Stoniš, jenž rozhodnutí Rady EU přirovnal k dalším krokům posilujícím unijní regulace. „To, že dánské předsednictví prosadilo na Radě EU plošné šmírování veškeré komunikace evropských občanů, je pro Dánsko stejný úspěch jako pro Česko, když Fialovo předsednictví EU v roce 2022 prosadilo zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035,“ napsal publicista.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) označil Chat Control za nepřijatelný zásah do soukromí a přirovnal ho k totalitním metodám dohledu. „Tak dlouho jsme považovali čínského Velkého bratra za nepřijatelný totalitní nástroj dohledu nad chováním lidí, až jsme se ho dočkali taky. Chat Control není žádná ochrana, je to totální průlom do soukromí, které jsme doteď považovali za naprostou samozřejmost,“ zdůraznil, že dnes je údajným důvodem k tomuto monitorování zpráv ochrana dětí, zítra to mohou být ‚nevědecké názory‘ na klimatickou změnu a pozítří kritika vlády.

„Odmítám, aby někdo bez závažných důkazů listoval lidem ve zprávách. To, co si píšete s přáteli, rodinou nebo kolegy, musí zůstat vaší soukromou věcí. Soukromí není žádná výsada, kterou vám nějaký úředník může libovolně odejmout, soukromí je vaše základní lidské právo,“ uzavřel Skopeček.

autor: Natálie Brožovská

