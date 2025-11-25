Celní správa: Obchodovali s pervitinem

Pět mužů a jedna žena se měli protiprávního jednání dopustit tím, že nejméně od roku 2024 do 13. listopadu 2025 se jako členové organizované skupiny podíleli na organizaci a samotné realizaci obchodu s metamfetaminem (tzv. pervitinem), přičemž za dané období zobchodovali nižší jednotky kilogramů uvedené drogy. Aby znesnadnili své odhalení a dopadení, vytvořili organizovanou skupinu, ve které měl každý svou dílčí úlohu. Společně se podíleli na organizaci obchodování s prekurzory a chemikáliemi potřebnými k nelegální výrobě metamfetaminu, dále na opatřování omamných a psychotropních látek, které si rozdělili a distribuovali mezi drogově závislé uživatele. Působili na území České republiky, zejména v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Při akci bylo provedeno sedm domovních prohlídek a čtyři prohlídky jiných prostor. Při nich bylo zajištěno okolo 100 gramů pervitinu, výpočetní technika a finanční prostředky zhruba ve výši 100 tisíc korun. Mimo olomouckých krajských kriminalistů a příslušníků Odboru pátrání Ostrava Generálního ředitelství cel se na realizaci podíleli kolegové z TOXI týmu územního odboru Šumperk.
Třem obviněným hrozí tresty odnětí svobody na osm až dvanáct let a zbývajícím třem dva roky až deset let. Čtyři obvinění, 36letá žena a muži ve věku 23, 28 a 36 let jsou stíháni vazebně.
autor: Tisková zpráva