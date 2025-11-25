Celní správa: Obchodovali s pervitinem

26.11.2025 19:28 | Tisková zpráva

Od druhé poloviny roku 2024 prověřovali příslušníci Odboru pátrání Ostrava Generálního ředitelství cel možné páchání drogové trestné činnosti, které vyústilo v noci na pátek 14. listopadu 2025 ve společnou realizaci, kdy ostravští příslušníci Sekce pátrání a dohledu a kriminalisté z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje společně zadrželi organizovanou skupinu šesti osob podílejících se na závažné drogové trestné činnosti. Kriminalisté ve věci zahájili trestní stíhání osob ve věku od 23 do 45 let pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Celní správa: Obchodovali s pervitinem
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Pět mužů a jedna žena se měli protiprávního jednání dopustit tím, že nejméně od roku 2024 do 13. listopadu 2025 se jako členové organizované skupiny podíleli na organizaci a samotné realizaci obchodu s metamfetaminem (tzv. pervitinem), přičemž za dané období zobchodovali nižší jednotky kilogramů uvedené drogy. Aby znesnadnili své odhalení a dopadení, vytvořili organizovanou skupinu, ve které měl každý svou dílčí úlohu. Společně se podíleli na organizaci obchodování s prekurzory a chemikáliemi potřebnými k nelegální výrobě metamfetaminu, dále na opatřování omamných a psychotropních látek, které si rozdělili a distribuovali mezi drogově závislé uživatele. Působili na území České republiky, zejména v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Při akci bylo provedeno sedm domovních prohlídek a čtyři prohlídky jiných prostor. Při nich bylo zajištěno okolo 100 gramů pervitinu, výpočetní technika a finanční prostředky zhruba ve výši 100 tisíc korun. Mimo olomouckých krajských kriminalistů a příslušníků Odboru pátrání Ostrava Generálního ředitelství cel se na realizaci podíleli kolegové z TOXI týmu územního odboru Šumperk.

Třem obviněným hrozí tresty odnětí svobody na osm až dvanáct let a zbývajícím třem dva roky až deset let. Čtyři obvinění, 36letá žena a muži ve věku 23, 28 a 36 let jsou stíháni vazebně.

