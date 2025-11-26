Hladík (KDU-ČSL): Nechybí peníze a v žádném případě na mandatorní výdaje

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré dopoledne. Já musím říct, že jsem nechtěl vůbec vystupovat s právem přednostním ještě před otevřením schůze, ale musím říct, že paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, Alena Schillerová mě trošku rozohnila. Já se přiznám, že ji mám rád, protože je Brňačka a já mám rád každého Brňáka. Teda kromě těch, co se do Brna přestěhují, pak se vyfotí s tričkem s naší moravskou orlicí a pak se zase zpátky přestěhují do Prahy. Taky tady jednoho kolegu takového máme.
Ale víte, paní poslankyně Alena Schillerová, když tady byl rozpočtový výbor, tak se tady debatovalo o spoustě věcí. A předseda Národní rozpočtové rady ujistil opakovaně členy rozpočtového výboru, že v návrhu rozpočtu na rok 2026 nechybí žádné peníze. Nechybí peníze a v žádném případě mandatorní výdaje například na důchody, to tady zaznělo v tom sále a členové rozpočtového výboru to potvrdí. A paní Alena Schillerová vyleze ven a do médií řekne jednu holou větu: V návrhu rozpočtu chybí mandatorní výdaje na důchody a na dopravu.
Jedna věta a v ní řekne dvě lži. Dvě lži v jedné holé větě. Tak mě vlastně rozzlobilo, jakým způsobem se tady pracuje se slovem, jakým způsobem se tady pracuje, se lží. A my jsme si pomalu zvykli a zvykají si na to obyvatelé, občané, lidé, média, redaktoři, že lež je pokládána za alternativní pravdu, že lež je pokládána za názor. Není tomu tak. Nikdy tomu nebylo a nikdy tomu tak nebude. Možná se nám to zdá. Ano, přesvědčili jste lidi na základě celé řady lží, nepravd a obviňování. A dali vám podporu, to je pravda. A vy s tou podporou teď musíte nakládat. Ale ne pro jenom vaše voliče, ale pro celé občany a pro všechny občany České republiky.
Já bych rád teď upozornil na to, proč tady zazněla celá řada lží. Začneme povodněmi. Tak na povodně jenom z mého rezortu se vydalo celkem 806 milionů na podporu 2 146 domácností. Už 9. 10. si o ni každý občan, který byl povodněmi postižen, mohl požádat. Vydalo se 1,216 miliardy na obnovu infrastruktury. Tak se zeptejte v Ostravě, jak rychle se dokázala spravit čistírna odpadních vod a zaplatilo se to ze státního rozpočtu a zaplatilo se z těch 30 miliard, které jsme na to alokovali. A díky tomu nám do té řeky neteče nepřečištěná voda. 3 miliardy na nová protipovodňová opatření. A to jenom z mého rezortu. Kde je hmotná pomoc od Mariana Jurečky? Kde je školství, bydlení, pomoc podnikatelům, dopravní infrastruktura, revitalizace povodní? Jsou věci, které se nedají udělat taky za jeden fiskál, za jeden rok. A logicky prostě zvlášť třeba v té oblasti revitalizaci povodní to bude trvat i několik let.
Víte, ona je to trošku komedie del arte. Ale musím říct, že ta improvizace je dokonalá. Tak prvně nám tady hnutí ANO tvrdí, že má svůj vlastní dokonalý rozpočet. Lepší rozpočet, jak oni tomu říkají, aby poté, co dopadnou volby, tak hned nás začali obviňovat, že teda jako jim nechceme poslat náš rozpočet, který jsme připravili. Když ho nemáme poslat ani kam. Když se ustaví Sněmovna, ustaví se výbory, vláda pošle stejný rozpočet tak, jak jsme ho projednali 30. září, tak najednou začnou tvrdit, že vlastně ten rozpočet není možné schválit.
Předtím lidem vykládali, jak by bylo nezodpovědné ho neschválit, jaký problém by bylo, kdybychom se dostali do rozpočtového provizoria, jak by to mohlo způsobit nějaké problémy, to rozpočtové provizorium, a zase otočí. Zase otočí a teď nám tady dneska budou tvrdit, že rozpočtové provizorium je vlastně ideální stav pro české finance, že rozpočtové provizorium nic neznamená a že chtějí vrátit tenhleten rozpočet zpátky vládě k přepracování.
Ten největší oxymóron je v tom, že ho chtějí vrátit vládě v demisi, aby ten rozpočet přepracovala, aby přepracovala rozpočet, který má být obrazem vlády o tom, jaké jsou priority. Bavme se o tom, jaké jsou priority jednotlivých politických stran. To je relevantní se bavit o prioritách, na co se ty peníze mají dát. Já jsem lidovec, já tady vždycky budu říkat, že se peníze mají dát na podporu dětí, rodičů, do škol. To jsou naše priority, a to je relevantní. Mohou tady vystupovat další kolegové, bavit se, co jsou za priority, na co by se ty finance měli dát. Ale tak jako tak, rozpočet má být odrazem toho, jaká je priorita vlády jako celku.
Víte, tady dneska taky musí zaznít kruciální odpověď. Dodrží budoucí vláda, která si říká středopravá, ta vláda - já tedy nevím, kde to vzali, ten pojem, ale říkají si tak - zákon o rozpočtové odpovědnosti? To je klíčová otázka, dodrží tento zákon? Jestliže ne, tak o pravicovosti nemůže být ani slovo, jestliže se nedodrží tento zákon.
Proč celá ta komedie dell’arte? Ta celá komedie dell’arte má totiž zakrýt jiné problémy. Zakrýt problémy toho, že tady máme legitimní žádost o vydání Andreje Babiše k tomu, aby mohl být podstoupen nezávislému soudu, že tady máme problém Andreje Babiše s tím, že nemá vyřešen střet zájmů, který by znamenal to, že Česká republika může přijít o desítky, možná stovky miliard peněz, které by nedostali lidé, problémy se sestavením vlády a jednotlivých členů do vládního týmu. Tyto problémy má zakrýt celá ta komedie s rozpočtem, který tady dnes máme projednávat. Co tady vlastně dneska máme projednávat v prvním čtení? Tři čísla: příjmy, výdaje a schodek státního rozpočtu. Tři čísla. Ten obsah se projednává a diskutuje níže.
Mě by vlastně zajímala odpověď na kruciální otázku, jestli chce dodržet budoucí vláda zákon o rozpočtové odpovědnosti? Jestli je odpověď pozitivní - což bych třeba od nějaké pravicové strany čekal - tak potom se nedají navyšovat další výdaje. Ony jsou totiž na tom stropu podle tohohle zákona. Můžeme se bavit o tom obsahu, to je relevantní, ale znovu připomínám, v prvním čtení schvalujeme příjmy, výdaje a schodek státního rozpočtu. Pojďme se vrátit z té deky, která nám tady zastírá problémy se vznikající vládou a jejím budoucím předsedou, k tomu meritu, o kterém tady dneska máme jednat, a to je první čtení rozpočtu a reálný obraz o tom, jaké jsou příjmy, výdaje a deficit státního rozpočtu. Děkuju za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)
Mgr. Petr Hladík
